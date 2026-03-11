Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда не сможет принять участие в Чемпионате мира по футболу после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских атак.

Иран не будет участвовать в Чемпионате мира по футболу

Об этом он сообщил в комментарии к государственному телевидению, пишет Al Jazeera.

– Учитывая, что этот коррумпированный режим [США] убил нашего лидера, ни при каких обстоятельствах мы не можем участвовать в Чемпионате мира по футболу, – заявил министр.

Чемпионат мира по футболу будут принимать США, Канада и Мексика. В то же время, все матчи группового этапа сборной Ирана запланированы в американских городах, в частности в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля. За первые 12 дней боевых действий погибли 1255 человек, еще более 12 тысяч получили ранения.

В ответ Тегеран осуществил серию ракетных ударов и атак беспилотниками по Израилю, ряду военных баз на Ближнем Востоке, где размещены американские войска, а также по инфраструктурным объектам в регионе.

Министр спорта Ирана заявил, что нынешняя ситуация не позволяет стране думать о спортивных турнирах.

– Наши дети не в безопасности и, по сути, таких условий для участия не существует. Учитывая злонамеренные действия, которые они совершили против Ирана, они навязали нам две войны в течение восьми или девяти месяцев и убили и замучили тысячи наших людей. Поэтому мы точно не можем иметь такого присутствия, – сказал Доньямали.

Это первое официальное заявление представителя правительства Ирана по поводу возможного бойкота турнира после начала атак США и Израиля.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж также выражал сомнения по поводу участия сборной в чемпионате.

– После этого нападения [Иран] нельзя ожидать, что мы будем с надеждой смотреть на Чемпионат мира, – заявил он 1 марта.

– Если Чемпионат мира будет таким, кто в здравом уме отправит свою национальную сборную в такое место? – добавил Тадж в эфире иранского государственного телевидения.

В то же время президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что иранская команда остается приглашенной к участию в турнире.

По его словам, президент США Дональд Трамп подтвердил это во время встречи, на которой стороны обсуждали подготовку к мировому первенству.

– В ходе обсуждения президент Трамп повторил, что иранская команда, конечно, приглашена участвовать в турнире в Соединенных Штатах, – написал Инфантино в Instagram.

Чемпионат мира по футболу 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Иран стал первой сборной, квалифицировавшейся на турнир.

