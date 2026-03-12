Донецкий Шахтер обыграл польский Лех в первом матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

Матч Лех – Шахтер состоялся на Городском стадионе в Познани и завершился победой горняков со счетом 2:1.

Лех – Шахтер: как прошел матч

В середине первого тайма главному тренеру Шахтера Арде Турану пришлось сделать вынужденную замену из-за травмы Дмитрия Криськива, которого заменил Марлон Гомес.

Через девять минут пребывания на поле бразилец открыл счет в матче. Сначала Кауан Элиас разобрался с двумя соперниками в центре поля и пяткой отбросил на левый фланг. Там мяч подобрал Гомес, который зашел в штрафную площадку и пробил под вратарем.

В начале второго тайма Элиас получил мяч от Гомеса и разворотом пробил. Мяч после отскока подобрал Невертон, который удвоил счет в встрече.

На 70-й минуте Лех сумел сократить отставание – голом отметился швед Микаэль Исхак после прострела от португальца Перейры.

Финальную точку в матче поставили горняки, забив очень красивый гол. 19-летний Изаки Силва подбросил себе мяч головой, после чего развернулся и пробил ударом через себя в дальний угол ворот.

Лех – Шахтер – 1:3

Голы: Исхак, 70 – Марлос Гомес, 36 Невертон, 48 Изаки Силва, 85

Ответный матч команд состоится через неделю, 19 марта, в польском Кракове.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в 1/4 финала Лиги конференций против триумфатора встречи АЗ – Спарта Прага.

