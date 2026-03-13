Другой уровень: тренер Леха похвалил Шахтер и назвал причину фиаско своей команды
- Тренер Леха Фредериксен признал преимущество Шахтера и слабую работу своей команды с мячом.
- По его мнению, поражение Леха 1:3 от Шахтера стало следствием потерь и недостатков в контроле мяча.
Главный тренер польского Леха Нильс Фредериксен прокомментировал поражение от Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги конференций и высказался об уровне украинской команды.
Его слова приводит пресс-служба польского клуба.
Тренер Леха об игре Шахтера
Датский специалист отметил уровень украинской команды, назвав главной проблемой польской команды плохую работу с мячом.
– Я думаю, что все мы видели, что у наших соперников высокий уровень мастерства. Они были физически сильными, быстрыми и хорошо владели мячом. Наш соперник был на значительно более высоком уровне, чем команды, с которыми мы обычно соревнуемся в Экстраклассе. Мы должны задать себе вопрос, чего мы можем требовать от своей игры, чтобы она выглядела лучше, – сказал он.
Фредериксен добавил, что его команде не хватало должного качества в работе с мячом, что приводило к потерям и позволяло разгонять атаки горнякам.
Напомним, в первом матче 1/8 финала Шахтер обыграл Лех со счетом 3:1. За горняков отличились Марлос Гомес, Невертон и Изаки Силва.
Ответный матч команд состоится 19 марта в Кракове и будет номинально домашним для Шахтера. В случае прохода Леха в следующем туре Шахтер сыграет против победителя матча АЗ Алкмар – Спарта Прага.