Главный тренер польского Леха Нильс Фредериксен прокомментировал поражение от Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги конференций и высказался об уровне украинской команды.

Его слова приводит пресс-служба польского клуба.

Тренер Леха об игре Шахтера

Датский специалист отметил уровень украинской команды, назвав главной проблемой польской команды плохую работу с мячом.

– Я думаю, что все мы видели, что у наших соперников высокий уровень мастерства. Они были физически сильными, быстрыми и хорошо владели мячом. Наш соперник был на значительно более высоком уровне, чем команды, с которыми мы обычно соревнуемся в Экстраклассе. Мы должны задать себе вопрос, чего мы можем требовать от своей игры, чтобы она выглядела лучше, – сказал он.

Фредериксен добавил, что его команде не хватало должного качества в работе с мячом, что приводило к потерям и позволяло разгонять атаки горнякам.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Шахтер обыграл Лех со счетом 3:1. За горняков отличились Марлос Гомес, Невертон и Изаки Силва.

Ответный матч команд состоится 19 марта в Кракове и будет номинально домашним для Шахтера. В случае прохода Леха в следующем туре Шахтер сыграет против победителя матча АЗ Алкмар – Спарта Прага.

