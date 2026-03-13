Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей 1/8 финала в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В еврокубках остался только один представитель Украины – донецкий Шахтер, который напрямую вышел в 1/8 финала Лиги конференций, избежав стыковых матчей.

После стыковых матчей в феврале Украина в таблице коэффициентов УЕФА находится на 25-м месте.

Сколько баллов заработали украинские клубы

Украина не изменила свою позицию и осталась на 25-м месте, несмотря на убедительную победу Шахтера над польским Лехом со счетом 3:1.

В сезоне-2025/26 украинские клубы принесли в копилку 7.312 баллов. Это уже лучший результат за последние пять сезонов. К примеру, за весь сезон-2022/23 Украина набрала 5.700 баллов.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 24.912 баллов в таблице.

Отставание от Румынии, которая идет 24-й и больше не имеет представителей в еврокубках, составляет теперь 0,338 балла. Отставание ближайшего преследователя Словении теперь выросло до 0,944 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 113,686 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 98,874 балла (4/7);

3. Испания – 93,359 балла (6/8);

4. Германия – 89,259 балла (5/7);

5. Франция – 80,855 балла (4/7);

6. Португалия – 69,666 балла (3/5);

7. Нидерланды – 67,345 (1/6);

8. Бельгия – 62,250 балла (1/5);

9. Турция – 51,475 балла (2/5);

10. Чехия – 48,525 балла (2/5);

… 24. Румыния – 25,250 балла (0/4);

25. Украина – 24,912 балла (1/4);

26. Словения – 23,968 балла (1/4).

В целом в топ-30 рейтинга изменений после первых матчей 1/8 финала не произошло.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 17–18 марта 2026 года.

В Лиге Европы и Лиге конференций ответные матчи запланированы на 19 марта 2026 года.

