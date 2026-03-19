Шахтер в четверг, 19 марта, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против польского Леха. Игра состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Лех: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Шахтер – Лех являются подопечные Арды Турана.

Сейчас смотрят

На победу украинской команды принимают ставки с коэффициентом 2.24. Успех польского клуба оценивают в 3.16. Ничейный результат матча Шахтер – Лех в основное время – 3.74.

Согласно прогнозу букмекеров, по итогам двух встреч больше всего шансов пройти в следующий раунд имеет Шахтер – 1.08. Тогда как проход Леха оценивают в 8.92.

Напомним, в первом матче на прошлой неделе Шахтер обыграл Лех со счетом 3:1. За горняков в матче отличились Марлос Гомес, Невертон и Изаки Сильва.

До этой игры команды ранее играли только в спаррингах во время тренировочных сборов. Последний раз это произошло в январе 2024 года, когда горняки одолели своих оппонентов со счетом 3:1.

Всего с 2019 года было четыре спарринга – трижды победу одерживал Шахтер, а еще одна игра завершилась ничьей.

Победитель двухматчевого противостояния в 1/4 финала сыграет с победителем пары АЗ Алкмар – Спарта Прага.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.