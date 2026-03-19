Ответный матч Шахтер – Лех в 1/8 финала Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 19 марта на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч Шахтер – Лех, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с польским клубом в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Шахтер – Лех: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть ответный матч Шахтер – Лех в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Шахтер – Лех будут комментировать Владимир Зверов и Виталий Похвала.

На игре будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с 34-летним Сандером ван дер Эйком. Ему будут ассистировать Ренс Блейминк и Стефан де Гроот. Резервным арбитром назначен Марк Нагтегаал.

За систему VAR будет отвечать Клей Руперти, которому будет помогать Ричард Мартенс.

Первый матч команд на прошлой неделе завершился убедительной победой Шахтера со счетом 3:1. За горняков в матче забивали Марлос Гомес, Невертон и Изаки Сильва.

Победитель двухматчевого противостояния в 1/4 финала Лиги конференций встретится с победителем пары АЗ – Спарта Прага.

