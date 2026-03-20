Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В еврокубках остался только один представитель Украины – донецкий Шахтер.

После матчей 1/8 финала Украина в таблице коэффициентов УЕФА занимает 25-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

Украина не изменила свою позицию и осталась на 25-м месте. Несмотря на поражение во втором матче от Леха, Шахтер набрал 0.125 балла за выход в четвертьфинал Лиги конференций.

В сезоне-2025/26 украинские клубы принесли в копилку 7.437 баллов. Это уже лучший результат за последние пять сезонов. Например, за весь сезон-2022/23 Украина набрала 5.700 баллов.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 25.037 баллов в таблице.

Отставание от Румынии, которая идет 24-й и больше не имеет представителей в еврокубках, составляет теперь 0,213 балла.

Отставание от ближайшей преследовательницы Словении, которая больше не имеет представителей в еврокубках, составляет 0.569 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 115.630 балла (5/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 99.660 балла (2/7);

3. Испания – 95.234 балла (6/8);

4. Германия – 90.545 балла (3/7);

5. Франция – 81.569 балла (2/7);

6. Португалия – 71.566 балла (3/5);

7. Нидерланды – 67.762 (1/6);

8. Бельгия – 62.250 балла (0/5);

9. Турция – 51.875 балла (0/5);

10. Чехия – 48.525 балла (0/5);

… 24. Румыния – 25250 балла (0/4);

25. Украина – 25.037 балла (1/4);

26. Словения – 24.468 балла (0/4).

В целом в первой топ-30 рейтинга изменений после ответных матчей 1/8 финала не произошло.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 7–8 апреля 2026 года.

В Лиге Европы и Лиге конференций первые матчи запланированы на 9 апреля 2026 года.

