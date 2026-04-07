Матч Шахтер — АЗ Алкмар в 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 9 апреля на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Начало матча — 22:00 по киевскому времени.

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – АЗ Алкмар в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: «Спорт» и во всех MEGOPACK.

Матч Шахтер – АЗ Алкмар прокомментируют Виталий Волочай и Вадим Шевякин.

Какая бригада арбитров будет работать на матче, УЕФА объявит в ближайшее время.

На стадии 1/8 финала Шахтер встречался с польским Лехом. Подопечные Арды Турана выиграли первый матч, но уступили во втором. По сумме двух матчей 4:3 горняки прошли дальше.

Соперником АЗ на предыдущей стадии была чешская Спарта Прага, которую голландский клуб обыграл по сумме двух матчей 6:1.

Победитель двухматчевого противостояния в 1/2 финала Лиги конференций встретится с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина.

