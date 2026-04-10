Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В еврокубках остался только один представитель Украины – донецкий Шахтер.

После первых матчей 1/4 финала Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 24-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

Благодаря победе Шахтера над АЗ со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги конференций Украина поднялась на одну строчку в рейтинге. Эта победа добавила в копилку ассоциации 0,5 балла.

В сезоне-2025/26 украинские клубы принесли в копилку 7.937 баллов. Это уже лучший результат за последние восемь сезонов. Для того, чтобы установить рекорд десятилетия, Шахтеру нужно выйти в полуфинал ЛК.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 25.537 баллов в таблице.

Отставание от Сербии, которая идет 23-й и больше не имеет представителей в еврокубках, составляет теперь 0.213 балла.

Отставание ближайшей преследовательницы Румынии, у которой тоже уже нет представителей в еврокубках, составляет 0.287 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 116,408 балла (5 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 99,660 балла (2 из 7);

3. Испания – 95,859 балла (6/8);

4. Германия – 91,402 балла (3/7);

5. Франция – 81,855 балла (2/7);

6. Португалия – 71,966 балла (3/5);

7. Нидерланды – 67,762 (1/6);

8. Бельгия – 62,250 баллов (0/5);

9. Турция – 51,875 баллов (0/5);

10. Чехия – 48,525 балла (0/5);

… 23. Сербия – 25,750 балла (0/4);

24. Украина – 25,537 балла (1/4);

25. Румыния – 25,250 балла (0/4).

В целом в первой тридцатке рейтинга произошло лишь одно изменение после первых матчей 1/4 финала: Украина сместила с 24-й строчки Румынию.

Ответные матчи команд в Лиге чемпионов состоятся 14–15 апреля.

В Лиге Европы и Лиге конференций команды сыграют решающие матчи этого раунда 10 апреля 2026 года.

