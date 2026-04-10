Таблица коэффициентов УЕФА: Украина улучшила позицию после победы Шахтера
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
В еврокубках остался только один представитель Украины – донецкий Шахтер.
После первых матчей 1/4 финала Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 24-е место.
Сколько баллов заработали украинские клубы
Благодаря победе Шахтера над АЗ со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги конференций Украина поднялась на одну строчку в рейтинге. Эта победа добавила в копилку ассоциации 0,5 балла.
В сезоне-2025/26 украинские клубы принесли в копилку 7.937 баллов. Это уже лучший результат за последние восемь сезонов. Для того, чтобы установить рекорд десятилетия, Шахтеру нужно выйти в полуфинал ЛК.
В целом Украина имеет в своем активе сейчас 25.537 баллов в таблице.
Отставание от Сербии, которая идет 23-й и больше не имеет представителей в еврокубках, составляет теперь 0.213 балла.
Отставание ближайшей преследовательницы Румынии, у которой тоже уже нет представителей в еврокубках, составляет 0.287 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА
- 1. Англия – 116,408 балла (5 из 9 клубов продолжают выступления);
- 2. Италия – 99,660 балла (2 из 7);
- 3. Испания – 95,859 балла (6/8);
- 4. Германия – 91,402 балла (3/7);
- 5. Франция – 81,855 балла (2/7);
- 6. Португалия – 71,966 балла (3/5);
- 7. Нидерланды – 67,762 (1/6);
- 8. Бельгия – 62,250 баллов (0/5);
- 9. Турция – 51,875 баллов (0/5);
- 10. Чехия – 48,525 балла (0/5);
- … 23. Сербия – 25,750 балла (0/4);
- 24. Украина – 25,537 балла (1/4);
- 25. Румыния – 25,250 балла (0/4).
В целом в первой тридцатке рейтинга произошло лишь одно изменение после первых матчей 1/4 финала: Украина сместила с 24-й строчки Румынию.
Ответные матчи команд в Лиге чемпионов состоятся 14–15 апреля.
В Лиге Европы и Лиге конференций команды сыграют решающие матчи этого раунда 10 апреля 2026 года.