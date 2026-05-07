Донецкий Шахтер во второй раз уступил Кристал Пэлас и завершил выступление на стадии 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

Ответный матч Кристал Пэлас – Шахтер состоялся на стадионе Селхерст Парк в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. По сумме двух матчей 5:2.

Кристал Пэлас – Шахтер: как прошел матч

Шахтер очень активно начал встречу и за десять минут создал три момента, однако воплотить их в голы не удалось.

Зато открыть счет удалось форварду хозяев Ереми Пино. Однако арбитр после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда у футболиста Кристал Пэлас.

На 25-й минуте полузащитник Адам Уортон пробил издали, а Дмитрий Ризник отбил мяч перед собой на Даниэля Муньоса. Колумбиец пробил, и мяч рикошетом от защитника горняков Педро Энрике влетел в ворота.

Шахтеру удалось сравнять счет на 34-й минуте благодаря красивому удару Эгиналду, который в одно касание пробил в ворота Кристал Пэлас после паса от Педро Энрике.

Хозяевам снова удалось выйти вперед в матче уже в начале второго тайма благодаря голу Исмаила Сарра.

В финале Лиги конференций Кристал Пэлас сыграет против испанского Райо Вальекано. Матч состоится в немецком Лейпциге в среду, 27 мая.

Напомним, в первом матче в Кракове на прошлой неделе Шахтер уступил со счетом 1:3. Тогда единственный гол за горняков забил Олег Очеретько.

