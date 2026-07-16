Сборной Аргентины грозят дисциплинарные санкции со стороны ФИФА. Причиной стал политический перформанс футболистов, которые праздновали выход в финал с баннером, посвященным принадлежности Фолклендских островов.

Об этом сообщает издание The Athletic.

ФИФА может наказать Аргентину

Во время празднования победы аргентинцы демонстрировали плакат с надписью “Мальвинские острова — аргентинские”.

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Инициатором перформанса стал полузащитник «альбиселесте» Джовани Ло Чельсо, который сначала держал баннер вместе с Николасом Отаменди, а затем разложил его на поле. Как сообщает издание, футболисты взяли этот плакат у болельщиков на трибунах.

Эта ситуация может привести к официальному рассмотрению в ФИФА, поскольку действующие правила организации, как и нормы Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливают строгий запрет на демонстрацию политических лозунгов и символов во время проведения матчей.

— Экипировка не должна содержать политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений. За любое нарушение футболист и/или команда могут быть наказаны организатором соревнований, национальной футбольной ассоциацией или ФИФА, — говорится в правилах IFAB.

Если надпись на плакате классифицируют как политическую, этот шаг расценят еще и как нарушение Кодекса поведения на стадионах, который категорически запрещает любые политические послания во время официальных встреч.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией со счетом 2:1.

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