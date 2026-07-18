Сборная Англии обыграла сборную Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

Матч Франция – Англия состоялся на стадионе Хард-Рок-Стэдиум в Майами, штат Флорида (США), и завершился победой англичан со счетом 6:4.

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Счет в матче Франция – Англия открыли подопечные Томаса Тухеля на третьей минуте благодаря голу Деклана Райса. На 18-й минуте защитник Эзри Конса удвоил преимущество своей команды.

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До разгромного счета довел Букайо Сака на 37-й минуте, а в компенсированное время первого тайма Сака удалось оформить дубль. Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу Трех львов.

Во втором тайме французы пытались исправить ситуацию. На третьей минуте второго тайма один гол отыграл Килиан Мбаппе. На 54-й минуте Брэдли Баркола забил второй гол французов.

Чуть больше чем через десять минут Мбаппе забил второй гол. В конце матча Сака реализовал пенальти, оформив хет-трик в этой игре.

На шестой компенсированной минуте второго тайма Усман Дембеле вновь сократил отставание до одного гола.

Однако надежды французов на дополнительное время похоронил Джуд Беллингем, который через минуту забил шестой гол англичан в ворота Майка Меньяна.

Франция — Англия — 4:6

Голы: Мбаппе, 48, 66; Баркола, 54; Дембеле, 90+6 — Райс, 3; Конса, 18; Сака, 37, 45+1, 87 (пен.); Беллингем, 90+8

На стадии 1/2 финала Франция потерпела поражение от Испании со счетом 0:2, а Англия упустила победу, ведя в счете 1:0 против Аргентины. Игра подопечных Томаса Тухеля завершилась поражением 1:2.

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