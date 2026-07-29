Гент – ЛНЗ: где смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций
Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций Гент – ЛНЗ состоится 30 июля на стадионе Геламко Арена в бельгийском Генте.
Начало матча – 21:30 по киевскому времени.
Матч Гент – ЛНЗ, где смотреть и кто будет транслировать матч черкасского клуба в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.
Гент – ЛНЗ: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть ответный матч Гент – ЛНЗ в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ.
На матче Гент – ЛНЗ будет работать косоварская бригада арбитров, которую возглавит 37-летний Генц Нуза.
Ему будут ассистировать Фатмир Секирака и Паштрику Буррнику. Резервным арбитром назначен Эрдалл Заселл.
Первый матч команд на прошлой неделе не выявил победителя – арбитр зафиксировал ничью 0:0.
Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с победителем матча Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония). Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках.
По итогам сезона-2025/26 черкасский ЛНЗ стал серебряным призером чемпионата Украины по футболу и получил право дебютировать в еврокубках.
Гент финишировал на пятом месте чемпионата Бельгии по итогам прошлого сезона.