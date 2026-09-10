Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился своими ожиданиями от матча первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором горняки встретятся с нидерландским ПСВ.

На предматчевой пресс-конференции в Эйндховене Туран рассказал о значении выступлений дончан в еврокубках для команды и Украины в целом.

Туран о старте Шахтера в ЛЧ

Наставник горняков подчеркнул, что Шахтер стремится не только к результату, но и к тому, чтобы демонстрировать свой собственный стиль игры.

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– Нас ждет очень важный матч, прежде всего для моих игроков и для украинского народа. Я очень рад быть здесь, потому что в прошлом году мы провели 20 матчей в еврокубках, имея очень сложный график поездок, поэтому выход на такой уровень – это то, чего мы действительно заслужили. Прежде чем пытаться добиться результата, мы постараемся играть в своем стиле и, насколько это возможно в футболе, олицетворять надежду украинского народа. Мы знаем, с чем завтра столкнемся, – сказал специалист.

По мнению Турана, футболисты Шахтера не готовы к Лиге чемпионов. Тренер объяснил это тем, что за две недели сложно существенно изменить определенные компоненты игры из-за недостатка опыта на таком уровне.

– Мои игроки в целом не готовы к Лиге чемпионов. В футболе за две недели невозможно многое изменить. Чтобы изменить простые вещи, нужен опыт, так что время покажет. Мои игроки могут быть не готовы к Лиге чемпионов, но они готовы побеждать, – добавил он.

Турецкий специалист подчеркнул, что Шахтер делает то, что украинскому футболу уже долгое время было невозможно — выступает в еврокубках, хотя, как он добавил, “война блокирует для нас все”.

– Но мы не будем воспринимать это как оправдание. Если мы не можем работать над тактикой на поле, то будем больше заниматься видеоанализом. Если не можем проводить больше видеоанализа, то проведем время вместе, занимаясь чем-то другим. Как я уже говорил, если люди идут на работу после обстрелов, то мы можем продолжать оправдывать надежды нашего народа. У нас не будет никаких оправданий. Мы будем играть в футбол и делать все возможное, – отметил Туран.

Шахтер стартует в основной стадии Лиги чемпионов в четверг, 10 сентября, матчем против нидерландского ПСВ.

Команды во второй раз встретятся в Лиге чемпионов. В сезоне-2024/25 Шахтер потерпел поражение на выезде со счетом 2:3.

К матчу в Эйндховене Шахтер подходит после победы над Карпатами в пятом туре УПЛ, а ПСВ в предыдущем туре Эредивизи одолел Аякс со счетом 3:1.

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