Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей основного этапа Лиги чемпионов.

Единственным представителем Украины на этой стадии еврокубков в сезоне 2026/27 является донецкий Шахтер, выступающий в Лиге чемпионов.

Сейчас Украина в таблице коэффициентов УЕФА занимает 23-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

Шахтер, сыграв вничью (1:1) с голландским ПСВ в Эйндховене, принес Украине 0.250 балла.

В сезоне-2026/27 украинские клубы уже заработали 2.625 балла. Всего Украина имеет в своём активе 24.337 баллов в таблице.

Благодаря ничьей удалось немного увеличить отрыв от ближайшего преследователя — Израиля — до 0.462 балла.

Стоит отметить, что в ходе этой еврокубковой недели из числа соперников не проиграла только Украина. Другие ассоциации, с которыми сине-желтые борются за позиции в таблице коэффициентов, очков не набрали.

Среди прямых конкурентов Украины в Лиге чемпионов выступают: Австрия (ЛАСК проиграл АЕКу 0:1), Азербайджан (Сабах разгромно уступил Манчестер Юнайтед 0:4) и Словакия (Слован проиграл 1:6 ПСЖ).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 103.130 баллов (9 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия — 88.303 баллов (7 из 7);

3. Испания – 83.243 балла (8/8);

4. Германия – 81.259 балла (7/7);

5. Франция – 68.724 балла (7/7);

6. Португалия – 64.950 балла (5/5);

7. Бельгия – 59.050 баллов (5/5);

8. Нидерланды – 52.562 (6/6);

9. Турция – 49.875 баллов (4/5);

10. Польша – 45.125 балла (2/5);

… 22. Румыния – 24.875 балла (1/4);

23. Украина – 24.337 балла (1/4);

24. Израиль – 23.875 балла (3/4).

В целом в топ-30 рейтинга изменений после матчей первого тура Лиги чемпионов не произошло.

Основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27 стартовал 8 сентября. Финал состоится 5 июня на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года, а финал состоится 26 мая 2027 года на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.

Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.

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