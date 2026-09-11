Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после ничьей Шахтера в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей основного этапа Лиги чемпионов.
Единственным представителем Украины на этой стадии еврокубков в сезоне 2026/27 является донецкий Шахтер, выступающий в Лиге чемпионов.
Сейчас Украина в таблице коэффициентов УЕФА занимает 23-е место.
Сколько баллов заработали украинские клубы
Шахтер, сыграв вничью (1:1) с голландским ПСВ в Эйндховене, принес Украине 0.250 балла.
В сезоне-2026/27 украинские клубы уже заработали 2.625 балла. Всего Украина имеет в своём активе 24.337 баллов в таблице.
Благодаря ничьей удалось немного увеличить отрыв от ближайшего преследователя — Израиля — до 0.462 балла.
Стоит отметить, что в ходе этой еврокубковой недели из числа соперников не проиграла только Украина. Другие ассоциации, с которыми сине-желтые борются за позиции в таблице коэффициентов, очков не набрали.
Среди прямых конкурентов Украины в Лиге чемпионов выступают: Австрия (ЛАСК проиграл АЕКу 0:1), Азербайджан (Сабах разгромно уступил Манчестер Юнайтед 0:4) и Словакия (Слован проиграл 1:6 ПСЖ).
Таблица коэффициентов УЕФА
- 1. Англия — 103.130 баллов (9 из 9 клубов продолжают выступления);
- 2. Италия — 88.303 баллов (7 из 7);
- 3. Испания – 83.243 балла (8/8);
- 4. Германия – 81.259 балла (7/7);
- 5. Франция – 68.724 балла (7/7);
- 6. Португалия – 64.950 балла (5/5);
- 7. Бельгия – 59.050 баллов (5/5);
- 8. Нидерланды – 52.562 (6/6);
- 9. Турция – 49.875 баллов (4/5);
- 10. Польша – 45.125 балла (2/5);
- … 22. Румыния – 24.875 балла (1/4);
- 23. Украина – 24.337 балла (1/4);
- 24. Израиль – 23.875 балла (3/4).
В целом в топ-30 рейтинга изменений после матчей первого тура Лиги чемпионов не произошло.
Основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27 стартовал 8 сентября. Финал состоится 5 июня на стадионе Метрополитано в Мадриде.
Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года, а финал состоится 26 мая 2027 года на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.
Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.