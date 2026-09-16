Украинский футболист Алексей Сидоров, сбежавший за границу, стал игроком любительского клуба из России под названием Амкал, который широко освещается в СМИ.

Об этом сообщили в социальных сетях этой команды.

Сидоров нашел себе клуб в России

В июле 2025 года Сидоров незаконно покинул расположение команды, уехав за границу. Тогда футболист находился в аренде у Колоса.

Сейчас смотрят

В 2026 году Сидоров, обойдя правила, пытался подписать соглашение с любительской командой из российского Санкт-Петербурга РВ Челлендж. Несмотря на это, у футболиста был действующий контракт с Харьковом до июня 2028 года.

Вице-президент ФК Харьков Юрий Коротун заявил, что украинская команда обратилась в УПЛ и ФИФА по поводу этого инцидента.

По его словам, выступление Сидорова за любительский клуб в РФ может быть схемой для обхода трансферных правил.

За время карьеры в Украине Сидоров выступал за Колос, Харьков и запорожский Металлург.

В текущем сезоне Харьков занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 9 очков после пяти сыгранных матчей.

Следующий матч Харьков проведет против Буковины в субботу, 19 сентября, в 13:00 по киевскому времени.