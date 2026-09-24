Сборная Украины проведет второй матч в новом розыгрыше Лиги наций. Соперником команды Андреа Мальдеры станет сборная Грузии.

Факты ICTV рассказывают, когда состоится матч Грузия — Украина, где смотреть трансляцию и на каком стадионе сыграют команды.

Когда матч Грузия — Украина

Сборные Грузии и Украины встретятся во втором туре группового этапа Лиги наций.

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Матч Грузия — Украина состоится 28 сентября 2026 года. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени. В Тбилиси игра начнется в 20:00 по местному времени.

Для украинской команды это будет второй матч в новом розыгрыше Лиги наций после стартового поединка против Венгрии.

В группе B2 сборная Украины также сыграет с Северной Ирландией. Кроме этих команд, в группу входит Венгрия.

Грузия — Украина: где смотреть матч

Матч Грузия — Украина будет транслировать медиасервис MEGOGO. Матчи сборной Украины доступны на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK и Спорт, а также на телеканалах MEGOGO Футбол.

Отдельно матчи сборной Украины можно будет посмотреть по подписке Оптимальная. Для зрителей Т2 и кабельных сетей трансляция будет доступна бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ.

Грузия — Украина: где будут играть

Матч состоится в Тбилиси на стадионе Бориса Пайчадзе (Динамо Арена). Именно эту арену УАФ указала местом проведения поединка при объявлении продажи билетов для украинских болельщиков.

Стадион является домашней ареной сборной Грузии. Матч против Украины станет для грузинской команды вторым домашним поединком в сентябрьской части группового этапа Лиги наций.

Грузия — Украина: что известно о матче

Для сборной Украины это будет второй выездной матч на старте Лиги наций 2026/27. После поединка с Венгрией команда Андреа Мальдеры сыграет против Грузии в Тбилиси.

Следующий поединок украинская сборная проведет уже 2 октября против Северной Ирландии.

Итак, Грузия — Украина сыграют 28 сентября 2026 года в 19:00 по киевскому времени на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Прямая трансляция будет доступна на MEGOGO, а для зрителей Т2 и кабельных сетей — на MEGOGO СПОРТ.

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