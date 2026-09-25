Украина победила Венгрию в стартовом матче Лиги наций: Сикан забил единственный гол
- Украина победила Венгрию со счетом 1:0 в первом туре Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.
- Единственный гол в матче на 42-й минуте забил Данило Сикан.
Сборная Украины по футболу победила Венгрию в матче первого тура Лиги наций УЕФА сезона 2026/27. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.
Об этом пишет Суспільне.
Украина-Венгрия: как прошел матч
Новый сезон сборная Украины начала под руководством итальянского специалиста Андреа Мальдеры. В мае 2026 года он заменил на посту Сергея Реброва. Матч с Венгрией стал первым официальным для 55-летнего тренера во главе украинской сборной.
Первый опасный момент во встрече возник на 11-й минуте у ворот Украины. Форвард Даниэль Лукач получил мяч и сразу пробил в направлении ворот сине-желтых, однако попал в перекладину.
Украина ответила первым ударом в сторону ворот соперника. Нападающий Андерлехта Данило Сикан пробил издали из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел мимо ворот.
Во второй половине первого тайма команды демонстрировали равную игру. Впрочем, первой забить смогла Украина. На 42-й минуте Георгий Судаков выполнил навес с левого фланга. Данило Сикан остался без опеки в штрафной площадке Венгрии и головой переправил мяч в сетку.
После перерыва первый опасный эпизод возник у ворот украинской команды. После розыгрыша углового полузащитник Арон Чонгвай нанес удар, но мяч прошел над перекладиной.
До финального свистка футболисты больше не смогли отметиться результативными действиями. В итоге Украина одержала победу со счетом 1:0.
Единственный и победный гол Украины забил нападающий бельгийского Андерлехта Данило Сикан.
Эта победа стала для Украины первой в истории противостояний с Венгрией. До этого сборные дважды встречались в 1992 году в товарищеских матчах, и оба раза украинцы уступили — 1:3 и 1:2.
Лига наций. Группа 2 (Дивизион B)
- Венгрия — Украина 0:1
- Гол: Сикан, 42
После первого тура Лиги наций Украина и Северная Ирландия имеют по три очка и возглавляют квартет. В другом матче группы Северная Ирландия вырвала победу у сборной Грузии в компенсированное арбитром время.
Турнирная таблица. Группа 2 (Лига B)
- Северная Ирландия — 3 очка (1 матч), 1:0 (разница голов)
- Украина — 3 очка (1), 1:0
- Венгрия — 0 очков (1), 0:1
- Грузия — 0 очков (1), 0:1
Следующий поединок в Лиге наций сборная Украины сыграет против Грузии. Матч состоится в понедельник, 28 сентября, в 19:00.
Расписание матчей Украины в Лиге наций 2026/27
- 28 сентября, 19:00. Грузия — Украина
- 2 октября, 21:45. Украина — Северная Ирландия
- 5 октября, 21:45. Украина — Венгрия
- 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия — Украина
- 17 ноября, 21:45. Украина — Грузия