Сборная Украины по футболу победила Венгрию в матче первого тура Лиги наций УЕФА сезона 2026/27. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Об этом пишет Суспільне.

Украина-Венгрия: как прошел матч

Новый сезон сборная Украины начала под руководством итальянского специалиста Андреа Мальдеры. В мае 2026 года он заменил на посту Сергея Реброва. Матч с Венгрией стал первым официальным для 55-летнего тренера во главе украинской сборной.

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Первый опасный момент во встрече возник на 11-й минуте у ворот Украины. Форвард Даниэль Лукач получил мяч и сразу пробил в направлении ворот сине-желтых, однако попал в перекладину.

Украина ответила первым ударом в сторону ворот соперника. Нападающий Андерлехта Данило Сикан пробил издали из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел мимо ворот.

Во второй половине первого тайма команды демонстрировали равную игру. Впрочем, первой забить смогла Украина. На 42-й минуте Георгий Судаков выполнил навес с левого фланга. Данило Сикан остался без опеки в штрафной площадке Венгрии и головой переправил мяч в сетку.

После перерыва первый опасный эпизод возник у ворот украинской команды. После розыгрыша углового полузащитник Арон Чонгвай нанес удар, но мяч прошел над перекладиной.

До финального свистка футболисты больше не смогли отметиться результативными действиями. В итоге Украина одержала победу со счетом 1:0.

Единственный и победный гол Украины забил нападающий бельгийского Андерлехта Данило Сикан.

Эта победа стала для Украины первой в истории противостояний с Венгрией. До этого сборные дважды встречались в 1992 году в товарищеских матчах, и оба раза украинцы уступили — 1:3 и 1:2.

Лига наций. Группа 2 (Дивизион B)

Венгрия — Украина 0:1

Гол: Сикан, 42

После первого тура Лиги наций Украина и Северная Ирландия имеют по три очка и возглавляют квартет. В другом матче группы Северная Ирландия вырвала победу у сборной Грузии в компенсированное арбитром время.

Турнирная таблица. Группа 2 (Лига B)

Северная Ирландия — 3 очка (1 матч), 1:0 (разница голов)

Украина — 3 очка (1), 1:0

Венгрия — 0 очков (1), 0:1

Грузия — 0 очков (1), 0:1

Следующий поединок в Лиге наций сборная Украины сыграет против Грузии. Матч состоится в понедельник, 28 сентября, в 19:00.

Расписание матчей Украины в Лиге наций 2026/27

28 сентября, 19:00. Грузия — Украина

2 октября, 21:45. Украина — Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина — Венгрия

14 ноября, 21:45. Северная Ирландия — Украина

17 ноября, 21:45. Украина — Грузия

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