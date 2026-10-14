Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал об амбициях команды в Лиге чемпионов накануне матча второго тура основного этапа турнира сезона 2026/27.

В среду, 14 октября, горняки сыграют против греческого АЕКа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Туран о целях Шахтера в ЛЧ

По словам Арды Турана, для Шахтера попадание в число топ-24 команд и выход в плей-офф стали бы мечтой.

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– Если задуматься, преимущество своего поля имеет большое значение, а пока у нас его нет. Когда мы играем перед 45 тысячами болельщиков, это, конечно, помогает. Но для нас это мечта, и мы стараемся ради наших болельщиков в Украине. Речь идет не только о футболе, и мы постараемся отдать им как можно больше, – сказал Туран, которого цитирует пресс-служба клуба.

Матч Шахтер – АЕК состоится 14 октября в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре греки победили австрийский ЛАСК со счетом 1:0, а горняки на выезде сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1).

Отметим, что букмекеры дали свой прогноз на матч Шахтер – АЕК, определив фаворитом встречи номинальных гостей.