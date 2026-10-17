На войне погиб Роман Максимюк: смерть эксфутболиста сборной подтвердила ДНК-экспертиза
На войне в Украине погиб Роман Максимюк — бывший футболист сборной Украины, защищавший страну в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Об этом 17 октября сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Роман Максимюк погиб: что известно
Бывший футболист национальной сборной Украины Роман Максимюк погиб, защищая Украину от российских оккупантов.
По информации УАФ, с конца января 2025 года военнослужащий числился пропавшим без вести. Теперь его гибель удалось подтвердить по результатам ДНК-экспертизы.
Летом 2025 года национальная сборная Украины вышла на матч против Канады в футболке и военной форме Максимюка. Так команда выразила поддержку семье военного и напомнила миру, что война касается каждого.
Что известно о Романе Максимюке
До начала военной службы Роман Васильевич Максимюк был профессиональным футболистом.
За свою карьеру он играл за ивано-франковское Прикарпатье, киевские ЦСКА и Динамо, Днепр, Волынь, Черноморец и другие украинские клубы.
Также Максимюк выступал за национальную сборную Украины. В 1998–2002 годах он сыграл за главную команду страны пять матчей.
Осенью 2022 года бывший футболист встал на защиту Украины. Он служил в 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.
С конца января 2025 года о его судьбе ничего не было известно. 17 октября Украинская ассоциация футбола сообщила о подтверждении его гибели.
Фото: Украинская ассоциация футбола