Шахтер в среду, 21 октября, сыграет матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 против итальянского Интера. Игра состоится на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Интер – Шахтер: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Интер – Шахтер являются подопечные Кристиана Киву.

Сейчас смотрят

На победу итальянской команды принимают ставки с коэффициентом 1.21. Успех украинского клуба оценивают в 11.50. Ничейный результат матча Интер – Шахтер в основное время – 7.20.

Согласно прогнозу букмекеров, на то, что обе команды забьют в матче, дают коэффициент 1.69.

Это будет восьмая личная встреча команд в истории. Впервые команды встретились в 2005 году в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей дальше прошли нерадзурри.

Всего в семи матчах Интер одержал три победы, остальные четыре игры завершились ничьей. За семь личных поединков горнякам удалось забить миланскому клубу лишь один гол.

В целом беспроигрышная серия нерадзурри против украинских клубов насчитывает 13 матчей (7 побед, 6 ничьих), а в последних пяти играх (все против Шахтера) они сохранили свои ворота сухими.

Горняки не могут выиграть у итальянских команд уже десять матчей подряд (4 ничьи, 6 поражений). Последний раз дончане побеждали представителя Серии А в октябре 2019 года, когда одолели Аталанту 2:1.

Шахтер подходит к матчу, имея в активе 4 очка после ничьей с ПСВ и победы над АЕКом. Интер пока без очков после поражений от Реала и Брюгге.