Украинский вратарь Андрей Лунин впервые в сезоне-2026/27 вышел на поле в составе мадридского Реала.

Это произошло в матче десятого тура Ла Лиги против Барселоны, который завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счетом 2:1.

Реал — Барселона: как сыграл Лунин

Андрей Лунин заменил в стартовом составе основного вратаря сливочных Тибо Куртуа, у которого диагностировали грипп. Спасать ворота украинцу пришлось уже на седьмой минуте матча, когда вингер Энтони Гордон пробил в сторону ворот Реала. Лунин его поймал.

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На 22-й минуте Рафинья пробил выше ворот, а на 35-й Лунин спас Реал, отразив опасный удар Гордона в нижний угол.

Благодаря голу Килиана Мбаппе и четырем сейвам украинского вратаря мадридцы ушли на перерыв, ведя 1:0. Впрочем, на 61-й минуте Барселона восстановила равновесие: после углового Педри отдал пас Рафинье, который поразил левый угол.

На 62-й минуте капитанская повязка перешла к Лунину после того, как Федерико Вальверде покинул поле. Андрей стал первым украинцем в истории, надевшим капитанскую повязку в Эль Класико.

На 66-й минуте Лунин совершил суперсейв, дотянувшись до мяча на линии после удара головой Жерара Мартинеса. Победу мадридцам на 87-й минуте принес Мбаппе, который оформил дубль.

Моуринью об игре Лунина

Игру украинского голкипера после матча отметил главный тренер Реала Жозе Моуринью.

– Лунин был просто невероятен. Из двух вопросов, которые вы мне задали, ни один не касался Лунина. Уверен, если бы Лунин допустил ошибки, второй вопрос был бы именно о нем. У нас лучший вратарь в мире, но ни один из игроков не плакал перед матчем из-за того, что он не играл. Команда единая, – сказал Моуринью, слова которого передает Marca.

Отметим, что именно в сторону украинца португальский специалист направился после финального свистка.

Реал – Барселона: видеообзор матча

Следующий матч Реал проведет в чемпионате Испании против Расинга. Игра состоится в воскресенье, 1 ноября. Победа над Барселоной позволила мадридцам сократить отставание от каталонцев до трех очков. Сейчас в активе Реала 24 очка.

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