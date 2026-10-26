Каждый год престижная футбольная награда Золотой мяч вручается лучшему футболисту года. Чтобы определить победителя, авторитетный журнал France Football составляет список из 30 самых выдающихся игроков планеты.

Факты ICTV узнавали обо всех обладателях Золотого мяча и в какие годы награда не вручалась.

Как выбирают обладателей Золотого мяча

Журналисты из разных стран мира, которые имеют право голоса, оценивают выступления этих футболистов в течение года и отдают свои голоса. Голосование происходит по определенной системе: каждый журналист выбирает пять футболистов и распределяет между ними очки. Игрок, который наберет наибольшее количество очков, становится обладателем Золотого мяча.

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Интересно, что изначально право голоса имели только журналисты из стран Европы, но со временем это правило было изменено, и теперь голосовать могут представители стран, которые хотя бы раз участвовали в Чемпионате мира.

В 2010 году Золотой мяч объединили с другой престижной наградой — Игрок года ФИФА. Однако, через несколько лет France Football решил возродить Золотой мяч как отдельную награду.

Золотой мяч: все победители

Стоит отметить, что награду Золотой мяч получали и украинские футболисты: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

Золотой мяч, победители прошлых лет:

1956 — Стэнли Мэттьюз (Англия)

1957 — Альфредо Ди Стефано (Аргентина)

1958 — Раймон Копа (Франция)

1959 — Альфредо Ди Стефано (Испания)

1960 — Луис Суарес (Уругвай)

1961- Омар Сивори (Аргентина)

1962 — Йозеф Масопуст (Чехословакия)

1963 — Лев Яшин (СССР)

1964 — Деннис Лоу (Англия)

1965 — Эйсебио (Португалия)

1966 — Бобби Чарльтон (Англия)

1967 — Флориан Альберт (Венгрия)

1968 — Джордж Бест (Северная Ирландия)

1969 — Джанни Ривера (Италия)

1970 — Герд Мюллер (Германия)

1971 — Йохан Кройф (Нидерланды)

1972 — Франц Беккенбауэр (Германия)

1973 и 1974 — Йохан Кройф (Нидерланды)

1975 — Олег Блохин (СССР)

1976 — Франц Беккенбауэр (Германия)

1977 — Аллан Симонсен (Дания)

1978 и 1979 — Кевин Киган (Англия)

1980 и 1981 — Карл-Хайнц Румменигге (Германия)

1982 — Паоло Росси (Италия)

1983, 1984, 1985 — Мишель Платини (Франция)

1986 — Игорь Беланов (СССР)

1987 — Рууд Гуллит (Нидерланды)

1988, 1989, 1992 — Марко ван Бастен (Нидерланды)

1990 — Лотар Маттеус (Германия)

1991 — Жан-Пьер Папен (Франция)

1993 — Роберто Баджо (Италия)

1994 — Христо Стоичков (Болгария)

1995 — Джордж Веа (Либерия)

1996 — Маттиас Заммер (Германия)

1997 — Роналдо (Бразилия)

1998 — Зинедин Зидан (Франция)

1999 — Ривалдо (Бразилия)

2000 — Луиш Фигу (Португалия)

2001 — Майкл Оуэн (Англия)

2002 — Роналдо (Бразилия)

2003 — Павел Недвед (Чехия)

2004 — Андрей Шевченко (Украина)

2005 — Роналдиньо (Бразилия)

2006 — Фабио Каннаваро (Италия)

2007 — Кака (Бразилия)

2008 — Криштиану Роналду (Португалия)

2009, 2010, 2011, 2012 — Лионель Месси (Аргентина)

2013, 2014 — Криштиану Роналду (Португалия)

2015 — Лионель Месси (Аргентина)

2016, 2017 — Криштиану Роналду (Португалия)

2018 — Лука Модрич (Хорватия)

2019 — Лионель Месси (Аргентина)

2020 — награду не вручали из-за Covid-19

2021 — Лионель Месси (Аргентина)

2022 — Карим Бензема (Франция)

2023 — Лионель Месси (Аргентина)

2024 — Родри (Испания)

2025 – Усман Дембеле (Франция)

Система голосования за Золотой мяч неоднократно подвергалась критике. Особенно остро этот вопрос встал после того как в 2019 и 2021 годах награду не получили такие игроки как Вирджил ван Дейк и Роберт Левандовски. В обоих случаях победителем становился Лионель Месси. Разница в баллах между первым и вторым местом была незначительной, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции.

Многие специалисты считают, что такая система голосования, когда представители даже самых отдаленных стран голосуют за игроков, которых они, возможно, видели всего несколько раз, является несправедливой. Ведь в условной Папуа Новой Гвинее могут не знать всех нюансов выступлений футболистов главных чемпионатов, но однозначно знают, кто такой Месси, и отдадут за него свой голос.

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