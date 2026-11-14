Северная Ирландия – Украина: где посмотреть матч Лиги нацийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Матч Северная Ирландия – Украина в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B состоится 14 ноября на стадионе Виндзор Парк в Белфасте.
Начало матча – 21:45 по киевскому времени.
Матч Северная Ирландия – Украина, где смотреть и кто покажет матч сине-желтых в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.
Северная Ирландия – Украина: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Северная Ирландия – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.
Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.
Матч Северная Ирландия – Украина прокомментирует Вадим Скичко.
На матче Северная Ирландия – Украина будет работать французская судейская бригада во главе с 37-летним Франсуа Летексье.
Ему будут ассистировать Сирил Мюнье и Мехди Рахмуни. Резервным арбитром назначен Жереми Стин.
За систему VAR будет отвечать немец Роберт Шредер, которому будет помогать француз Эрик Вателье.
По итогам четырех туров сборная Украины набрала всего 4 очка и занимает третье место в своей группе. Сборная Северной Ирландии лидирует, имея в активе 8 очков.
Венгрия с 7 очками идет второй, а замыкает четверку Грузия, набравшая 2 очка.