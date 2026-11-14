Северная Ирландия и Украина встретятся в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе B, группе 2.

Игра состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе Виндзор Парк в Белфасте.

Начало матча Северная Ирландия – Украина – в 21:45 по киевскому времени.

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Северная Ирландия – Украина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча Северная Ирландия – Украина являются подопечные Майкла О’Нила.

На победу сборной Северной Ирландии принимают ставки с коэффициентом 2.71. Шансы Венгрии оцениваются в 3.25. Ничейный результат матча Северная Ирландия – Украина в основное время – 3.01.

Наиболее вероятным исходом матча в Белфасте считается ничья со счетом 0:0 или 1:1.

Это будет восьмая очная встреча сборных: трижды побеждала Украина, дважды – Северная Ирландия, а еще два матча завершились вничью.

В октябре в номинально домашнем матче подопечные Андреа Мальдеры потерпели поражение от соперника со счетом 0:3.

После четырёх сыгранных матчей сборная Украины имеет 4 очка, а Северная Ирландия набрала уже 8 очков и лидирует в группе. У Венгрии, занимающей второе место, 7 очков. Замыкает группу Грузия, имея 2 очка.