Главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клопп призвал к смене руководства ФИФА, раскритиковав правление Джанни Инфантино.

Об этом пишет издание The Athletic.

Клопп раскритиковал Инфантино

На предматчевой пресс-конференции накануне матча Лиги наций между Германией и Нидерландами Клоппа спросили о руководстве ФИФА.

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Хотя специалист не упомянул самого Инфантино по имени, он заявил, что хотел бы видеть изменения в верхушке организации

– Общее мнение сводится к тому, что изменения действительно имеют смысл. После Зеппа Блаттера мы думали, что хуже уже быть не может, но нам все же удалось это превзойти. Бесспорно, есть люди, которым небезразличен футбол и которые не преследуют никаких финансовых интересов. Если бы кто-то из них возглавил организацию, это пошло бы только на пользу, – сказал экс-тренер Ливерпуля.

Инфантино часто сталкивался с критикой за десять лет пребывания на посту президента ФИФА.

56-летний Инфантино стал объектом жесткой критики во время ЧМ-2026 после того, как нападающий сборной США Фоларин Балогун добился отмены дисквалификации за красную карточку после телефонного звонка Инфантино от президента США Дональда Трампа.

Его также критиковали за план продажи доли в коммерческих и организационных подразделениях ФИФА, в частности в структурах, отвечающих за проведение чемпионата мира по футболу.

Этот шаг вызвал серьезное сопротивление со стороны многих футбольных конфедераций: УЕФА заявила , что будет бойкотировать турниры ФИФА, и в результате проект FIFA Forward Enterprises был отменен.

Инфантино сменил Зеппа Блаттера на посту президента в 2016 году после ряда скандалов и был переизбран, не имея конкурентов на выборах, в 2019 и 2023 годах. Он намерен баллотироваться на очередной срок в марте. Однако на этот раз ожидается, что он будет не единственным кандидатом на эту должность.