Украина – Грузия: где посмотреть матч Лиги нацийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Матч Украина – Грузия в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B состоится 17 ноября на стадионе Футбольная арена Кошице в славацких городе Кошице.
Начало матча – 21:45 по киевскому времени.
Матч Украина – Грузия, где смотреть и кто покажет матч сине-желтых в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.
Украина – Грузия: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Грузия в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.
Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.
Матч Украина – Грузия прокомментируют Владимир Зверов и Виталий Похвала.
На матче Украина – Грузия будет работать словенская бригада арбитров, которую возглавит 31-летний Мартин Матоша.
Ему будут ассистировать Матей Жунич и Александар Касапович. Резервным арбитром назначен Давид Шмаяц.
За систему VAR будет отвечать Ален Борошак, которому будет помогать Асмир Сагркович.
После пяти сыгранных туров сборная Украины занимает третье место, имея в активе 4 очка. Грузия идет последней с 2 набранными баллами. Лидер группы — Северная Ирландия, набравшая 11 очков, следом расположилась Венгрия (10).