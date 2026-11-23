Шахтер – Фенербахче: где посмотреть матч Лиги чемпионовДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Матч Шахтер – Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 25 ноября на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне (Великобритания).
Начало матча – 22:00 по киевскому времени.
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Шахтер – Фенербахче: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Фенербахче в прямом эфире на медиасервисе Megogo.
Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.
Кто будет комментировать матч Шахтер – Фенербахче, станет известно позже.
По итогам общего турнирного зачета восемь лучших команд автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с девятого по 24-е, попадут в стыковые матчи.
Напомним, в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов подопечные Арды Турана уступили португальскому Спортингу со счетом 0:1. Сейчас в активе команды 4 очка.