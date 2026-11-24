Шахтер в среду, 25 ноября, сыграет матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 против турецкого Фенербахче. Игра состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Фенербахче: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Шахтер – Фенербахче являются подопечные Эмре Белезоглу.

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На победу турецкой команды принимаются ставки с коэффициентом 2.56. Победу украинского клуба оценивают в 2.63. Ничейный результат матча Шахтер – Фенербахче в основное время – 3.51.

Согласно прогнозу букмекеров, на то, что обе команды забьют в матче, дают коэффициент 1.58.

Это будет четвертая очная встреча команд в истории. Впервые команды встретились в 2015 году в квалификации Лиги чемпионов – тогда по сумме двух матчей дальше прошли “горняки”.

В 2022 году команды провели товарищеский матч, победителем которого стал Фенербахче (1:0).

Шахтер не проиграл ни одного из 11 матчей против турецких клубов и выиграл семь последних.

Последние четыре матча Фенербахче против украинских клубов пришлись на встречи с Динамо Киев. На групповом этапе Лиги Европы-2022/23 стамбульцы победили 2:1 дома и 2:0 на выезде.

Шахтер подходит к матчу, имея в активе 4 очка благодаря ничьей с ПСВ и победе над АЕКОМ. У Фенербахче 5 очков в активе после победы над Ливерпулем и ничьих со Славией Прага и Ромой.

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