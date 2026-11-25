Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Африканской конфедерации футбола (КАФ) о лишении Сенегала титула победителя Кубка африканских наций-2025.

Таким образом, победа над Марокко со счётом 1:0 в финале Кубка Африки осталась за сенегальцами, передаёт Associated Press.

CAS вернул Сенегалу Кубок Африки

Сенегал выиграл Кубок африканских наций, который принимал Марокко, в январе. Но затем в результате решения Африканской конфедерации футбола трофей присудили команде, номинально проигравшей в финале.

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Причиной для такого решения стало то, что игроки Сенегала покинули поле в знак протеста в компенсированное время второго тайма.

Сейчас CAS отменил это предварительное решение, которое основывалось на решении арбитра Жана-Жака Ндала разрешить продолжить игру после протеста.

– Спортивный арбитражный суд восстановил справедливость в спорте, – заявил в своём заявлении президент Федерации футбола Сенегала Абдулай Фалл.

Между тем Марокко объявило о намерении подать апелляцию, вероятно, в Верховный суд Швейцарии, оспаривая добросовестность одного из высокопоставленных судей CAS.

Согласно регламенту Кубка Африки, команда, отказывающаяся играть, должна считаться проигравшей матч. CAS истолковал, что эти правила касаются только случаев, “когда поведение команды вынуждает арбитра окончательно прекратить матч”.

В решении CAS говорится, что арбитр не допустил юридической ошибки, возобновив игру, и имел исключительное право принять такое решение. Также отмечается, что трое судей CAS были единодушны в своём решении. Что произошло в финале Кубка Африки 2025 Напомним, Сенегал выиграл финал Кубка Африки со счётом 1:0 после дополнительного времени. Матч сопровождался хаосом и столкновениями на трибунах. Также были кадры, на которых хулиганы пытались отобрать полотенца у вратаря Сенегала Эдуарда Менди. Во время матча команда Сенегала покинула поле в знак протеста против назначения пенальти в пользу Марокко на последней минуте основного времени. Арбитр матча Ндала из Конго в итоге разрешил возобновить игру, пенальти Марокко, который исполнял нападающий Реала Браим Диас, был отбит. Через два месяца апелляционная комиссия, назначенная Африканской конфедерацией футбола (CAF), отменила этот результат и присудила Марокко техническую победу со счетом 3:0. Читайте также Скандал в Сенегале: главным врачом мужской футбольной сборной был гинеколог

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