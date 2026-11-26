Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал поражение от турецкого Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов со счетом 0:1.

Его слова цитирует beIN Sports.

Туран о поражении Шахтера от Фенербахче

Туран поздравил Фенербахче и отметил, что, одержав победу, соперники сделали больше, чем его команда.

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– Я знаю, через что прохожу вместе со своими футболистами. Все они очень молоды. Им ещё многому нужно научиться. Это не то, что можно сделать за один день. У нас хватит смелости принять это поражение. Такое количество потерь мяча невозможно выдержать. Таков футбол, и мы извлечём уроки из этого поражения. Мы знаем, кем располагаем. У нас молодые и перспективные игроки, – сказал Туран.

Тренер Шахтера назвал этот матч худшим для своей команды в Лиге чемпионов, но заверил, что команда не опустит руки.

– Мы плохо сыграли, это был наш худший матч в Лиге чемпионов. Так невозможно победить. Мы не сдадимся. Для нас это очень досадная ситуация. Мы знаем, в каких условиях находимся, и продолжим развиваться, – добавил специалист.

Туран признался, что команда расстроена, ведь поражение для футболиста – это ад.

В то же время он заверил, что игроки оправятся и продолжат двигаться вперед, чтобы становиться лучше.

Шахтер сейчас занимает 26-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. В активе команды 4 очка в пяти матчах. У Фенербахче – 8 очков и 16-я позиция.