Футболист сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный впервые в карьере забил гол в матче Лиги чемпионов.

Это произошло в пятом туре основного этапа турнира против итальянской Ромы.

Забарный забил в матче ПСЖ – Рома

24-летний украинец отличился голом на 31-й минуте. Подопечные Луиса Энрике заработали угловой, который исполнял полузащитник Сенни Маюлу.

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После навеса в штрафную Забарный головой переправил мяч в сетку ворот.

Гол Ильи позволил ПСЖ сравнять счет, ведь Рома вышла вперед уже на пятой минуте после гола Марио Эрмосо.

Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти: на 62-й минуте удар с 11-метровой отметки реализовал нападающий ПСЖ Усман Дембеле, а на 78-й — нападающий Ромы Дониэлл Мален.

В итоге матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Видеообзор матча ПСЖ – Рома

Отметим, что Забарный в третий раз в текущем розыгрыше Лиги чемпионов вышел на поле в стартовом составе ПСЖ.

Кроме того, гол в ворота Ромы стал третьим для Забарного в текущем сезоне. Ранее он забивал не более одного гола за сезон. В целом для Ильи это уже четвертый забитый мяч в футболке ПСЖ.

После пяти туров основного этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал 13 очков и идёт на втором месте, уступая лишь Реалу Мадрид (15).

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