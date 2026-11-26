Забарный забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче ПСЖ – РомаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Футболист сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный впервые в карьере забил гол в матче Лиги чемпионов.
Это произошло в пятом туре основного этапа турнира против итальянской Ромы.
Забарный забил в матче ПСЖ – Рома
24-летний украинец отличился голом на 31-й минуте. Подопечные Луиса Энрике заработали угловой, который исполнял полузащитник Сенни Маюлу.
После навеса в штрафную Забарный головой переправил мяч в сетку ворот.
Гол Ильи позволил ПСЖ сравнять счет, ведь Рома вышла вперед уже на пятой минуте после гола Марио Эрмосо.
Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти: на 62-й минуте удар с 11-метровой отметки реализовал нападающий ПСЖ Усман Дембеле, а на 78-й — нападающий Ромы Дониэлл Мален.
В итоге матч завершился ничьей со счетом 2:2.
Видеообзор матча ПСЖ – Рома
Отметим, что Забарный в третий раз в текущем розыгрыше Лиги чемпионов вышел на поле в стартовом составе ПСЖ.
Кроме того, гол в ворота Ромы стал третьим для Забарного в текущем сезоне. Ранее он забивал не более одного гола за сезон. В целом для Ильи это уже четвертый забитый мяч в футболке ПСЖ.
После пяти туров основного этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал 13 очков и идёт на втором месте, уступая лишь Реалу Мадрид (15).