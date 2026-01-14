Украина получила семь лицензий на зимние Олимпийские игры-2026 в лыжной акробатике. Об этом стало известно после завершения отборочного периода.

Лицензии на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике

В лыжной акробатике отбор на Олимпиаду-2026 проходил по квалификационному рейтингу Международной федерации лыжного спорта (FIS). В нем учитывались результаты двух последних сезонов Кубка мира и чемпионата мира по фристайлу 2025 года.

Окончательный квалификационный рейтинг сформировали после заключительного этапа Кубка мира в американском Лейк-Плесиде.

Сборная Украины завершила отборочный цикл с семью лицензиями.

Мужчины: 4 (Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк)

4 (Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк) Женщины: 3 (Ангелина Брикина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк)

Перераспределение квот

Сначала сообщалось, что Украина будет иметь максимум атлетов в лыжной акробатике, но из-за особенности перераспределения квот лицензии получили семь атлетов.

Перед обновлением зачета олимпийских квот украинка Нелли Попович опередила в рейтинге двух канадских спортсменок и швейцарку, что делало ее последней проходной спортсменкой для получения лицензии.

Но в итоге Украина стала первой непроходной в борьбе за дополнительную лицензию в женской лыжной акробатике из-за особенности распределения квот. Приоритетное право на женскую лицензию получила не Украина, а Швейцария, которой эта квота дает возможность заявиться в микст-турнир.

Полученные лицензии являются неименными и не закреплены за спортсменами, которые их выиграли. Окончательный состав команды сформируют внутри сборной Украины.

Кроме индивидуальных соревнований, Украина во второй раз получила командную лицензию для выступлений в миксте в лыжной акробатике. Это произошло благодаря тому, что сине-желтые имеют как минимум три лицензии (по одной у мужчин и женщин).

Источник : Суспільне