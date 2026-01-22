В Латвии телеканалы TV3 Group не будут транслировать выступления “нейтральных” спортсменов из РФ на зимних Олимпийских играх-2026, которые 6 февраля стартуют в Италии. В этот момент будут включать рекламную паузу.

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на заявление директора спортивных программ Go3 Томса Цирцениса.

В Латвии проигнорируют выступления россиян на ОИ-2026

Цирценис объяснил, что TV3 Group сознательно решила не акцентировать внимание на выступлениях “нейтральных” спортсменов в контенте своих каналов, поскольку с первого дня войны медиагруппа выступает против российской агрессии и считает такую позицию честной по отношению к зрителям.

Во время чемпионата Европы по санному спорту, который состоялся на прошлой неделе, канал TV6 на выступлениях россиян транслировал рекламу.

– Сначала мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, однако это повредило бы латвийским санщикам, для которых этот год является олимпийским и которые вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из государства-агрессора, – сказал Цирценис.

Он подчеркнул, что приоритетом TV3 Group являются выступления сборной Латвии, что также является главным интересом зрителей.

По его словам, это редакционное решение является сознательным и не является технической случайностью. Поэтому на выступлениях россиян будут включаться рекламные слоты.

Напомним, в сентябре 2025 года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) решил разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортини-д’Ампеццо под “нейтральным” флагом.

С подробным расписанием соревнований Олимпийских игр-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

