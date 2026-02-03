Около 2 900 лучших спортсменов мира по зимним видам спорта соберутся в Италии для борьбы за медали зимних Олимпийских игр 2026 года.

Эти Игры станут первыми, которые примут два города – итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Церемония открытия Олимпийских игр, которая включает парад наций и зажжение олимпийского огня, ознаменует официальное начало соревнований.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Когда состоится церемония открытия Олимпийских игр-2026

Церемония открытия Олимпийских игр запланирована на пятницу, 6 февраля.

Грандиозное шоу примет знаменитый легендарный стадион Сан-Сиро в Милане. Начало в 21:00 по киевскому времени.

В то же время, различные мероприятия будут проходить в разных местах, включая Кортина-д’Ампеццо.

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026

Церемонию открытия Олимпийских игр-2026 покажет телерадиокомпания Суспільне.

Украинские поклонники спорта смогут посмотреть шоу на региональных каналах Суспільного (например, Суспільне Одесса, Суспільне Львов и т. д.), на телеканале Суспільне Спорт, а также на сайте.

Кто будет нести флаг Украины

Украинский флаг на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр будут нести 21-летняя шорт-трекистка Елизавета Сыдорко и 27-летний скелетонист Владислав Гераскевич.

На предыдущей зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Украина также имела двух знаменосцев на церемонии открытия – фристайлиста Александра Абраменко и фигуристку Александру Назарову.

Кто будет выступать во время церемонии открытия

Главной звездой церемонии открытия станет певица Мэрайя Кэри.

Также в шоу примут участие пианист Ланг Ланг, оперная певица Сесилия Бартоли, тенор Андреа Бочелли, певица Лаура Паузини, актер Пьерфранческо Фавино, актрисы Сабрина Импаччаторе и Матильда Де Анджелис.

Какая тема церемонии открытия ОИ-2026

Темой церемонии открытия Олимпиады в Италии станет – Armonia (гармония на итальянском языке). Это дань итальянским ценностям, истории и культуре, а также связи страны с олимпийским духом.

