Церемония открытия Олимпийских игр-2026: когда, где смотреть и кто выступит
Около 2 900 лучших спортсменов мира по зимним видам спорта соберутся в Италии для борьбы за медали зимних Олимпийских игр 2026 года.
Эти Игры станут первыми, которые примут два города – итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Церемония открытия Олимпийских игр, которая включает парад наций и зажжение олимпийского огня, ознаменует официальное начало соревнований.
Факты ICTV собрали все, что нужно знать о церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
Когда состоится церемония открытия Олимпийских игр-2026
Церемония открытия Олимпийских игр запланирована на пятницу, 6 февраля.
Грандиозное шоу примет знаменитый легендарный стадион Сан-Сиро в Милане. Начало в 21:00 по киевскому времени.
В то же время, различные мероприятия будут проходить в разных местах, включая Кортина-д’Ампеццо.
Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026
Церемонию открытия Олимпийских игр-2026 покажет телерадиокомпания Суспільне.
Украинские поклонники спорта смогут посмотреть шоу на региональных каналах Суспільного (например, Суспільне Одесса, Суспільне Львов и т. д.), на телеканале Суспільне Спорт, а также на сайте.
Кто будет нести флаг Украины
Украинский флаг на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр будут нести 21-летняя шорт-трекистка Елизавета Сыдорко и 27-летний скелетонист Владислав Гераскевич.
На предыдущей зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Украина также имела двух знаменосцев на церемонии открытия – фристайлиста Александра Абраменко и фигуристку Александру Назарову.
Кто будет выступать во время церемонии открытия
Главной звездой церемонии открытия станет певица Мэрайя Кэри.
Также в шоу примут участие пианист Ланг Ланг, оперная певица Сесилия Бартоли, тенор Андреа Бочелли, певица Лаура Паузини, актер Пьерфранческо Фавино, актрисы Сабрина Импаччаторе и Матильда Де Анджелис.
Какая тема церемонии открытия ОИ-2026
Темой церемонии открытия Олимпиады в Италии станет – Armonia (гармония на итальянском языке). Это дань итальянским ценностям, истории и культуре, а также связи страны с олимпийским духом.