Зимние Олимпийские игры-2026 официально стартуют в пятницу, 6 февраля, в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Соревнования пройдут на 25 олимпийских объектах в четырех кластерах в северной части Италии.

Зимние Олимпийские игры 2026 года соберут почти 3 тыс. спортсменов из около 90 стран, которые будут бороться за 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) не предоставляет денежных вознаграждений олимпийским медалистам. Однако некоторые страны вознаграждают спортсменов денежными премиями за завоевание медалей.

Сколько платят за золотую медаль Олимпиады в разных странах

В январе в интервью агентству Интерфакс-Украина министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что призовые за победы на Олимпийских играх не меняются, но они зафиксированы в долларах.

Таким образом, в Украине спортсмен за олимпийское золото получит $125 тыс. За серебро дают $100 тыс., за бронзу – $80 тыс.

А вот самые большие выплаты за медали могут получить спортсмены из Гонконга – почти $770 тыс. за золотую медаль. На Играх в Токио представитель Гонконга выиграл золото, но до сих пор они не имеют ни одной медали с зимних Олимпиад.

Не меньшие призовые дают власти Сингапура. В случае завоевания золотой медали Игр спортсмен получит около $737 тыс. А выплаты бронзовым призерам превышают $180 тыс.

Однако эта страна не выигрывала золотых медалей с 2016 года. Она также не участвовала в зимних Олимпийских играх 2022 года.

К странам, которые готовы платить своим спортсменам за золото более полумиллиона, также относится Турция. Призовые за золото здесь оценили в $531 тыс.

В десятку рейтинга по выплатам спортсменам входит только одна страна ЕС – Италия. Вознаграждение за золото составляет $295 тыс.

По данным Forbes, только Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция не предоставляют своим спортсменам денежные бонусы за завоевание олимпийских медалей.

Источник: World Population Review

