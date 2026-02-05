Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо стартуют 6 февраля и продлятся до 22 февраля 2026 года.

По состоянию на 8 января украинские спортсмены получили 20 олимпийских лицензий в пяти видах спорта.

Факты ICTV рассказывают, где смотреть зимние Олимпийские игры-2026.

Сейчас смотрят

Олимпиада-2026: где смотреть в Украине

В Украине официальным транслятором Олимпийских игр-2026 будет телерадиокомпания Суспільне.

Олимпийские соревнования будут транслировать платформы Суспільного:

телеканал Суспільне Спорт;

местные каналы Суспільного;

Радио Промінь;

сайт Суспільного, на котором будут доступны три дополнительных плеера.

В общей сложности зрителей ждут более 125 часов прямых эфиров. Кроме того, планируются ежедневные дайджесты в формате Олимпиада за 500 секунд.

Зимние Олимпийские игры-2026 примут два итальянских города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля 2026 года. Олимпийская квалификация продлится до 18 января, когда и будут определены окончательные списки участников.

В Олимпиаде-2026 примут участие около 3 тыс. спортсменов из 85 стран, которые разыграют 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

Недавно стало известно, что украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады-2026 будет нести скелетонист Владислав Гераскевич.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.