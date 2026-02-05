Во время первых соревнований на Олимпийских играх-2026 в Италии произошло отключение света. Инцидент случился вечером в среду, 4 февраля, во время матчей по керлингу.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

На Олимпиаде-2026 произошел блэкаут

Первыми соревнованиями Олимпийских игр-2026 стали матчи в миксте по керлингу, где одновременно проходили четыре поединка. Через пять минут после начала на арене Олимпико дель Гиаччо внезапно пропал свет, поэтому игры остановили.

Сейчас смотрят

На момент инцидента матчи находились между бросками. В частности, швед Расмус Врано готовился выполнить бросок, но был вынужден остановиться. Табло погасло, таймеры остановились, после чего судьи приостановили поединки.

Игроки ждали возобновления матчей. Примерно через три минуты освещение включили, что зрители встретили аплодисментами.

Организаторы сообщили, что причиной отключения стали проблемы с электроснабжением, не уточнив деталей.

– Соревнования на Олимпийском стадионе для керлинга в Кортине перешли на короткое время из-за проблем с энергоснабжением. Перерыв длился примерно три минуты. Электроснабжение восстановили и соревнования продолжились, – говорится в заявлении оргкомитета, предоставленном The Athletic.

По данным Associated Press, в Кортине в течение дня шел сильный снег – местами выпало более 20 см осадков, что могло вызвать перебои.

Из-за погодных условий также на полтора часа отложили первую тренировку по санному спорту в мужских одиночных соревнованиях.

С подробным расписанием соревнований Олимпийских игр-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.