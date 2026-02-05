Голливудский актер Гас Кенворди возобновил свою спортивную карьеру и примет участие в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии в составе сборной Великобритании.

Об этом сообщает британская газета Mirror.

Гас Кенворди выступит на Олимпиаде-2026

Британский лыжник Кенворди завершил карьеру после Игр 2022 года, но в конце прошлого года решил вернуться. Олимпиада в Милане и Кортини-д’Ампеццо станет для него четвертой в карьере.

На этапах Кубка мира в Китае, США и Канаде он занял 34-е, четвертое, 12-е и восьмое места.

Газета отмечает, что этого было достаточно, чтобы убедить главного тренера зимних видов спорта Пэта Шарплза, что Кенворди заслуживает место в олимпийской сборной.

Кенворти поделился в социальных сетях телефонным звонком, в котором ему подтвердили, что он отправляется на свою четвертую зимнюю Олимпиаду и вторую в составе Великобритании.

Кенворди является уроженцем британского Челмсфорда, но в двухлетнем возрасте переехал с семьей в Соединенные Штаты. На Играх-2014 он завоевал серебро в дисциплине слоупстайл, выступая за США.

Однако в 2019 году Кенворди сменил спортивное гражданство, перейдя в команду Великобритании. Под британским флагом он выиграл соревнования по фристайлу в хафпайпе на Кубке мира в Калгари.

Кенворди сумел совмещать спорт и актерскую карьеру. Наиболее заметной его работой стала роль Чета Кленси в девяти эпизодах сериала Американская история ужасов в 2019 году.

В 2024 году на экраны вышел ремейк черной комедии Ни слова маме о смерти няни, в которой он также был задействован как актер.

Лыжник приобрел популярность во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, когда перед квалификационным заездом в прямом эфире поцеловал своего тогдашнего парня Мэтью Уилкса. Олимпиец признался в своей гомосексуальности во время интервью ESPN в 2015 году.

