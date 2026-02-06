Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В соревнованиях примут участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыграют 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.

Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами, которые будут бороться в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.

Сейчас смотрят

Факты ICTV будут вести медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.

Медальный зачет Олимпиады-2026

Первые награды зимних Олимпийских игр 2026 года разыграют 7 февраля.

Розыгрыш медалей состоится в следующих дисциплинах: горнолыжный спорт (скоростной спуск, мужчины), лыжные гонки (скиатлон 10 км+10 км, женщины), конькобежный спорт (3 000 м, женщины), прыжки с трамплина (нормальный трамплин, женщины) и сноуборд (биг-эйр, мужчины).

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.

В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.

На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.

Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.