Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В соревнованиях примут участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыграют 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.

Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами, которые будут бороться в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.

Факты ICTV будут вести медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.

Медальный зачет Олимпиады-2026

После второго соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией, которая завоевала уже три золотые награды. Всего уже представители 15 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.

1. Норвегия – 3+1+2 = 6 медалей;

2. США – 2+0+0 = 2;

3. Италия – 1+2+6 = 9;

4. Япония – 1+2+1 = 4;

5. Австрия – 1+2+0 = 3;

6. Германия – 1+1+1 = 3;

7. Чехия – 1+1+0 = 2;

7. Франция – 1+1+0 = 2;

7. Швеция – 1+1+0 = 2;

10. Швейцария – 1+0+0 = 1;

11. Корея – 0+1+0 = 1;

11. Словения – 0+1+0 = 1;

13. Болгария – 0+0+1 = 1;

13. Канада – 0+0+1 = 1;

13. Китай – 0+0+1 = 1.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.

В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.

На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.

Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.

