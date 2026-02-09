Олимпийские игры-2026: медальный зачет стран
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
В соревнованиях примут участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыграют 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.
Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами, которые будут бороться в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.
Факты ICTV будут вести медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.
Медальный зачет Олимпиады-2026
После второго соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией, которая завоевала уже три золотые награды. Всего уже представители 15 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.
- 1. Норвегия – 3+1+2 = 6 медалей;
- 2. США – 2+0+0 = 2;
- 3. Италия – 1+2+6 = 9;
- 4. Япония – 1+2+1 = 4;
- 5. Австрия – 1+2+0 = 3;
- 6. Германия – 1+1+1 = 3;
- 7. Чехия – 1+1+0 = 2;
- 7. Франция – 1+1+0 = 2;
- 7. Швеция – 1+1+0 = 2;
- 10. Швейцария – 1+0+0 = 1;
- 11. Корея – 0+1+0 = 1;
- 11. Словения – 0+1+0 = 1;
- 13. Болгария – 0+0+1 = 1;
- 13. Канада – 0+0+1 = 1;
- 13. Китай – 0+0+1 = 1.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.
В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.
На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.
