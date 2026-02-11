Канадская шорт-трекистка Флоренс Брюнель стала серебряным призером зимних Олимпийских игр-2026 в смешанной командной эстафете.

Ее успех называют одним из самых вдохновляющих моментов Олимпиады.

Флоренс Брюнель – серебряный призер Олимпиады-2026

22-летняя канадка своим упорным трудом стала разрушительницей стереотипов. Дело в том, что Брюнель имеет инвалидность, ведь родилась без пальцев на левой руке.

Тем не менее, уроженка Квебека помогла сборной Канады завоевать серебро в составе смешанной эстафетной команды Канады на зимней Олимпиаде.

– Ее достижение привлекает внимание по всей стране, в частности в Торонто, где шорт-трек является одним из самых популярных зимних видов спорта на любительском и элитном уровнях, – пишет Toronto Culture.

Для Брюнель это серебро является особенным, ведь на Играх-2022 в Пекине из-за ее контакта с венгеркой Жофией Конья, в результате которого соперница упала, Канаду наказали, в результате чего команда оказалась вне подиума.

За награды в смешанной командной эстафете по шорт-треку боролись Италия, Канада, Китай и Бельгия. В итоге, хозяева соревнований завоевали золото, канадцы – серебро, а бронзовые награды достались бельгийцам.

