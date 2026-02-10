Олимпийские игры-2026: медальный зачет стран
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
В соревнованиях принимают участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыграют 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.
Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.
Факты ICTV ведут медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.
Медальный зачет Олимпиады-2026
После четвертого соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией. В общей сложности представители уже 20 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.
- 1. Норвегия – 6+2+4 = 12 медалей;
- 2. Германия – 3+2+1 = 6;
- 2. Швеция – 3+2+1 = 6;
- 4. Швейцария – 3+1+1 = 5;
- 5. США – 2+3+2 = 7;
- 6. Австрия – 2+3+0 = 5;
- 7. Италия – 2+2+7 = 11;
- 8. Япония – 2+2+4 = 8;
- 9. Франция – 1+2+0 = 3;
- 10. Чехия – 1+1+0 = 2;
- 10. Нидерланды – 1+1+0 = 2;
- 10. Словения – 1+1+0 = 2;
- 13. Канада – 0+1+2 = 3;
- 14. Китай – 0+1+1 = 2.
- 14. Корея – 0+1+1 = 2;
- 14. Новая Зеландия – 0+1+1 = 2;
- 17. Латвия – 0+1+0 = 1;
- 17. Польша – 0+1+0 = 1;
- 19. Бельгия – 0+0+1 = 1;
- 19. Болгария – 0+0+1 = 1.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.
В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.
На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.
Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.