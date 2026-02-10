Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В соревнованиях принимают участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыграют 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.

Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.

Факты ICTV ведут медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.

Медальный зачет Олимпиады-2026

После четвертого соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией. В общей сложности представители уже 20 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.

1. Норвегия – 6+2+4 = 12 медалей;

2. Германия – 3+2+1 = 6;

2. Швеция – 3+2+1 = 6;

4. Швейцария – 3+1+1 = 5;

5. США – 2+3+2 = 7;

6. Австрия – 2+3+0 = 5;

7. Италия – 2+2+7 = 11;

8. Япония – 2+2+4 = 8;

9. Франция – 1+2+0 = 3;

10. Чехия – 1+1+0 = 2;

10. Нидерланды – 1+1+0 = 2;

10. Словения – 1+1+0 = 2;

13. Канада – 0+1+2 = 3;

14. Китай – 0+1+1 = 2.

14. Корея – 0+1+1 = 2;

14. Новая Зеландия – 0+1+1 = 2;

17. Латвия – 0+1+0 = 1;

17. Польша – 0+1+0 = 1;

19. Бельгия – 0+0+1 = 1;

19. Болгария – 0+0+1 = 1.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.

В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.

На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.

Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.

