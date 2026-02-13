Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игоря Медведа отправили домой с Олимпиады из-за употребления алкоголя.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Тренера финской команды лишили аккредитации на ОИ-2026

Эту информацию подтвердил Олимпийский комитет Финляндии, который заявил, что Медвед покинул Италию из-за “проблем, связанных с алкоголем”.

– Медвед сегодня вернулся домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы очень серьезно относимся к нарушениям правил и быстро примем меры в этом деле, – сообщил глава Олимпийской команды Финляндии Янне Ханнинен.

Ханнинен отказался предоставить дополнительные подробности о ситуации с Медведом, которую шведская газета Aftonbladet назвала алкогольным скандалом.

Исполнительный директор Финской федерации лыжного спорта Марлина Валтасола сказала, что решение о будущем Медведа примут после Олимпийских игр.

В комментарии финскому изданию Yle Медвед подтвердил, что покинул олимпийскую деревню в Предаццо. Он сказал, что не гордится собой, и попросил прощения у спортсменов и болельщиков.

Медвед объяснил, что в среду посетил мероприятие, посвященное празднованию золотой медали, которую выиграла словенская смешанная команда по прыжкам с трамплина, в состав которой входят несколько его друзей.

– После соревнований меня пригласили на празднование золотой медали Словении. Я ничего не ел, и после этого алкоголь сыграл со мной злую шутку, – сказал он, добавив, что больше не будет комментировать это дело публично.

