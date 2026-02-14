Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В соревнованиях принимают участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыграют 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.

Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.

Факты ICTV ведут медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.

Медальный зачет Олимпиады-2026

После восьмого соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией. В целом представители уже 25 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.

1. Норвегия – 10+3+7 = 20 медалей;

2. Италия – 6+3+9 = 18;

3. США – 5+8+4 = 17;

4. Австрия – 4+6+3 = 13;

5. Франция – 4+6+2 = 12;

6. Германия – 4+5+4 = 13;

7. Нидерланды – 4+4+1 = 9;

7. Швеция – 4+4+1 = 9;

9. Швейцария – 4+2+3 = 9;

10. Япония – 3+4+8 = 15;

11. Австралия – 3+1+0 = 4;

12. Чехия – 2+2+0 = 4;

13. Словения – 2+1+0 = 3;

14. Корея – 1+2+2 = 5;

15. Бразилия – 1+0+0 = 1;

15. Великобритания – 1+0+0 = 1;

15. Казахстан – 1+0+0 = 1;

18. Канада – 0+3+5 = 8;

19. Китай – 0+2+2 = 4;

20. Польша – 0+2+1 = 3;

21. Латвия – 0+1+1 = 2;

21. Новая Зеландия – 0+1+1 = 2;

23. Болгария – 0+0+2 = 2;

23. Финляндия – 0+0+2 = 2;

25. Бельгия – 0+0+1 = 1.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.

В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.

На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.

Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.

