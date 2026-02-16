Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован после первого прыжка из-за его обуви. В результате один из фаворитов на медаль Олимпийских игр не смог выйти в финал.

Лыжника дисквалифицировали из-за обуви

Победителя Кубка мира сезона-2024/25 дисквалифицировали после первого прыжка из-за размера ботинок. По результату первого прыжка Чофениг попал в восьмерку лучших, показав 137,7 баллов.

Но после Однако уже после завершения раунда судьи приняли решение о его дисквалификации из-за обуви Чофенига, которая превышала разрешенные параметры на четыре миллиметра.

Словенский прыгун Домен Превц выиграл золотую медаль в индивидуальных соревнованиях на большом трамплине среди мужчин.

Бывший словенский прыгун с трамплина и четырехкратный участник Олимпийских игр Ерней Дамьян назвал ситуацию абсурдной.

– Он выбыл из соревнований, это первая дисквалификация на этих Олимпийских играх в прыжках с трамплина. По сравнению с тренировками он значительно улучшил свои результаты и в первом раунде нашел что-то еще большее. До дисквалификации он занимал восьмое место, что было неплохим результатом. И именно в этот момент его просто выбрасывают из турнира, – заявил Дамьян.

Золото в соревнованиях на большом трамплине в итоге завоевал словенец Домен Превц, японец Рен Никайдо и поляк Кацпер Томасиак заняли второе и третье места.

Украинские спортсмены Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, выступавшие в прыжках с трамплина, не смогли выйти в финал.

