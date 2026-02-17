На открытии Олимпиады-2026 табличку Украины перед сборной несла россиянка
- Табличку Украины перед украинской сборной на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 несла россиянка, которая живет там 14 лет.
- Она решила сопровождать украинскую команду и назвала это проявлением солидарности.
Россиянка, которая 14 лет живет в Милане, несла табличку с надписью Украина перед украинской сборной на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2026.
Об этом пишут Associated Press и The Guardian.
Табличку Украины на Олимпиаде-2026 несла россиянка
Женщина, которая несла плакат перед украинской сборной на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2026, оказалась россиянкой, живущей в Милане.
Этим поступком она стремилась продемонстрировать свою солидарность с Украиной.
Анастасия Кучерова, архитектор, проживающая в Милане 14 лет, была одета в серебристую пуховую куртку с капюшоном. Ее глаза закрывали темные очки.
Она написала в Instagram, что была волонтером, сопровождавшим пятерых украинских спортсменов, соревновавшихся в Милане, на стадион Сан-Сиро.
— Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное человеческое право испытывать ненависть к любому россиянину. Однако я считаю важным сделать хотя бы маленькое действие, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково, — заявила она.
Кучерова рассказала, что сначала распределение стран должно было быть случайным, но позже хореограф спросил, есть ли у волонтеров пожелания, и она выбрала Украину.
Россиянка добавила, что спортсмены сразу узнали ее происхождение и обратились к ней на русском языке.
В состав украинской команды входили пять спортсменов. Знаменосцами стали конькобежка из шорт-трека Елизавета Сидорко и фигурист Кирилл Марсак.
Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил от участия в зимних Олимпийских играх в Милане украинского спортсмена Владислава Гераскевича из-за шлема с изображениями украинских атлетов, погибших в войне с Россией.