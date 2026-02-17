Россиянка, которая 14 лет живет в Милане, несла табличку с надписью Украина перед украинской сборной на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2026.

Об этом пишут Associated Press и The Guardian.

Табличку Украины на Олимпиаде-2026 несла россиянка

Женщина, которая несла плакат перед украинской сборной на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2026, оказалась россиянкой, живущей в Милане.

Этим поступком она стремилась продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

Анастасия Кучерова, архитектор, проживающая в Милане 14 лет, была одета в серебристую пуховую куртку с капюшоном. Ее глаза закрывали темные очки.

Она написала в Instagram, что была волонтером, сопровождавшим пятерых украинских спортсменов, соревновавшихся в Милане, на стадион Сан-Сиро.

— Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное человеческое право испытывать ненависть к любому россиянину. Однако я считаю важным сделать хотя бы маленькое действие, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково, — заявила она.

Кучерова рассказала, что сначала распределение стран должно было быть случайным, но позже хореограф спросил, есть ли у волонтеров пожелания, и она выбрала Украину.

Россиянка добавила, что спортсмены сразу узнали ее происхождение и обратились к ней на русском языке.

В состав украинской команды входили пять спортсменов. Знаменосцами стали конькобежка из шорт-трека Елизавета Сидорко и фигурист Кирилл Марсак.

Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил от участия в зимних Олимпийских играх в Милане украинского спортсмена Владислава Гераскевича из-за шлема с изображениями украинских атлетов, погибших в войне с Россией.

