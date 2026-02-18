Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В соревнованиях принимают участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыгрывают 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.

Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.

Сейчас смотрят

Факты ICTV ведут медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.

Медальный зачет Олимпиады-2026

После 11-го соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией. Всего представители уже 26 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.

1. Норвегия – 14+8+9 = 31 медаль;

2. Италия – 9+4+11 = 24;

3. США – 6+10+5 = 21;

4. Нидерланды – 6+6+1 = 13;

5. Германия – 5+8+7 = 20;

6. Австрия – 5+8+4 = 17;

7. Франция – 5+7+4 = 16;

8. Швеция – 5+5+2 = 12;

9. Швейцария – 5+2+3 = 10;

10. Япония – 4+5+10 = 19;

11. Канада – 3+4+5 = 12;

12. Австралия – 3+1+1 = 5;

13. Великобритания – 3+0+0 = 3;

14. Чехия – 2+2+0 = 4;

15. Словения – 2+1+1 = 4;

16. Корея – 1+2+3 = 6;

17. Бразилия – 1+0+0 = 1;

17. Казахстан – 1+0+0 = 1;

19. Китай – 0+3+3 = 6;

20. Польша – 0+3+1 = 4;

21. Латвия – 0+1+1 = 2;

21. Новая Зеландия – 0+1+1 = 2;

23. Грузия – 0+1+0 = 1;

24. Финляндия – 0+0+4 = 4;

25. Болгария – 0+0+2 = 2;

26. Бельгия – 0+0+1 = 1.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.

В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.

На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.

Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.