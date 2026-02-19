МИД Украины требует расследования и извинений от Международного олимпийского комитета за ситуацию, сложившуюся на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026. А именно за то, что табличку украинской команды несла россиянка.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

МИД Украины хочет извинений от МОК

– То, что Международный олимпийский комитет выбрал россиянина для ношения таблички с названием (Украины, – Ред.), является позорным. Это выходит за пределы любой человеческой морали и любых принципов… Честно говоря, это трудно описать. Я даже не могу представить, что происходило в голове человека в МОК, который увидел, что этот россиянин подал заявку, и одобрил ее. И мы на самом деле настаиваем на проведении внутреннего расследования и проверки внутри МОК, кто позволил это, – сказал спикер.

Тихий отметил, что на крупных международных соревнованиях обычно разделяют государства, находящиеся в состоянии войны. Этот принцип действует, например, в футболе.

Сейчас смотрят

Поэтому организаторы часто прилагают усилия, чтобы страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, не пересекались друг с другом.

Спикер добавил, что Украина требует извинений от МОК и расследования в отношении лиц, которые позволили этому произойти.

– К сожалению, это не единственный позорный случай, связанный с деятельностью национальных спортивных чиновников в последние дни. Мы наблюдаем за этим с большим беспокойством и очень активно противодействуем попыткам отмыть российские военные преступления с помощью спорта, – отметил Тихий.

Он упомянул решение Международного паралимпийского комитета разрешить ряду российских атлетов выступать под своим флагом на Паралимпиаде.

Тихий указал, что под этим флагом совершено 185 тыс. военных преступлений за последние четыре года полномасштабного вторжения. Также он отметил, что некоторые из украинских паралимпийцев являются ветеранами этой войны.

Напомним, во время церемонии открытия Олимпиады табличку украинской команды несла уроженка России, проживающая в Италии и заявляющая, что против войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.