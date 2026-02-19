Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо официально стартовали с официальной церемонии открытия, которая состоялась 6 февраля, и продлятся до 22 февраля 2026 года.

Это третьи зимние Олимпийские игры и четвертые в целом, которые примет Италия. В 1956 году Кортина-д’Ампеццо уже принимала зимнюю Олимпиаду.

Соревнования проходят на 25 олимпийских объектах в четырех кластерах в северной части Италии.

В Олимпиаде-2026 принимают участие около 3 тыс. спортсменов из 85 стран, которые разыграют 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

На Играх-2026 также дебютирует такой вид спорта, как ски-альпинизм. Факты ICTV представляют расписание Олимпийских игр-2026.

Расписание Олимпийских игр-2026

Соревнования в некоторых дисциплинах, в частности в керлинге, горнолыжном спорте, санном спорте, прыжках с трамплина, сноубординге и хоккее с шайбой, стартовали еще до официальной церемонии Олимпийских игр.

4 февраля

20:05. Керлинг. Швеция – Корея. Предварительный раунд – сессия 1 (микст);

20:05. Керлинг. Великобритания – Норвегия. Предварительный раунд – сессия 1 (микст);

20:05. Керлинг. Канада – Чехия. Предварительный раунд – сессия 1 (микст);

20:05. Керлинг. Эстония – Швейцария. Предварительный раунд – сессия 1 (микст).

5 февраля

11:05. Керлинг. Великобритания – Эстония. Предварительный раунд – сессия 2 (микст);

11:05. Керлинг. Швеция – Чехия. Предварительный раунд – сессия 2 (микст);

11:05. Керлинг. Норвегия – США. Предварительный раунд – сессия 2 (микст);

11:05. Керлинг. Корея – Италия. Предварительный раунд – сессия 2 (микст);

15:35. Керлинг. Норвегия – Канада. Предварительный раунд – сессия 3 (микст);

15:35. Керлинг. США – Швейцария. Предварительный раунд – сессия 3 (микст);

20:05. Керлинг. Канада – Италия. Предварительный раунд – сессия 4 (микст);

20:05. Керлинг. Швейцария – Корея. Предварительный раунд – сессия 4 (микст);

20:05. Керлинг. Эстония – Швеция. Предварительный раунд – сессия 4 (микст);

20:05. Керлинг. Чехия – Великобритания. Предварительный раунд – сессия 4 (микст);

13:10. Хоккей. Швеция – Германия. Предварительный раунд. Группа B (ж);

15:40. Хоккей. Италия – Франция. Предварительный раунд. Группа B (ж);

17:40. Хоккей. США – Чехия. Предварительный раунд. Группа A (ж);

22:10. Хоккей. Финляндия – Канада. Предварительный раунд. Группа A (ж);

20:30. Сноуборд. Биг-эйр. Квалификация – попытка 1 (м);

21:15. Сноуборд. Биг-эйр. Квалификация – попытка 2 (м);

22:00. Сноуборд. Биг-эйр. Квалификация – попытка 3 (м).

6 февраля

10:55. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду;

12:35. Фигурное катание. Командные соревнования. Парное катание;

14:35. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночное катание (ж);

11:05. Керлинг. Швеция – Великобритания. Предварительный раунд – сессия 5 (микст);

11:05. Керлинг. Италия – Швейцария. Предварительный раунд – сессия 5 (микст);

11:05. Керлинг. США – Канада. Предварительный раунд – сессия 5 (микст);

15:35. Керлинг. Чехия – США. Предварительный раунд – сессия 6 (микст);

15:35. Керлинг. Эстония – Италия. Предварительный раунд – сессия 6 (микст);

15:35. Керлинг. Корея – Великобритания. Предварительный этап – сессия 6 (микст);

15:35. Керлинг. Швеция – Норвегия. Предварительный раунд – сессия 6 (микст);

13:10. Хоккей. Франция – Япония. Предварительный раунд. Группа B (ж);

15:40. Хоккей. Чехия – Швейцария. Предварительный раунд. Группа B (ж).

7 февраля

11:05. Керлинг. Великобритания – Канада. Предварительный этап – сессия 7 (микст);

11:05. Керлинг. Швейцария – Швеция. Предварительный этап – сессия 7 (микст);

15:35. Керлинг. Эстония – Норвегия. Предварительный этап – сессия 8 (микст);

15:35. Керлинг. Чехия – Корея. Предварительный этап – сессия 8 (микст);

15:35. Керлинг. Швеция – Италия. Предварительный этап – сессия 8 (микст);

15:35. Керлинг. Великобритания – США. Предварительный этап – сессия 8 (микст);

20:05. Керлинг. Корея – США. Предварительный этап – сессия 9 (микст);

20:05. Керлинг. Канада – Эстония. Предварительный этап – сессия 9 (микст);

20:05. Керлинг. Чехия – Швейцария. Предварительный этап – сессия 9 (микст);

20:05. Керлинг. Норвегия – Италия. Предварительный этап – сессия 9 (микст);

11:30. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация – попытка 1 (ж);

12:35. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация – попытка 2 (ж);

15:00. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация – попытка 1 (ж);

16:05. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация – попытка 2 (ж);

12:30. Горные лыжи. Скоростной спуск (м) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Германия – Япония. Предварительный этап. Группа B (ж);

15:40. Хоккей. Швеция – Италия. Предварительный этап. Группа B (ж);

17:40. Хоккей. США – Финляндия. Предварительный этап. Группа A (ж);

22:10. Хоккей. Швейцария – Канада. Предварительный этап. Группа A (ж);

14:00. Лыжные гонки. Скиатлон 10 км+10 км (ж) – Розыгрыш медалей;

17:00. Конькобежный спорт. 3 000 м. (ж) – Розыгрыш медалей;

18:00. Санный спорт. Одиночки – попытка 1 (м);

19:32. Санный спорт. Одиночки – попытка 2 (м);

19:45. Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин – раунд 1 (ж);

20:57. Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

20:30. Сноуборд. Биг-эйр. Финал – попытка 1 (м);

20:53. Сноуборд. Биг-эйр. Финал – попытка 2 (м);

21:17. Сноуборд. Биг-эйр. Финал – попытка 3 (м) – Розыгрыш медалей;

20:45. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночное катание (ж) – короткая программа;

23:05. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду – произвольный танец.

8 февраля

10:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация (ж);

10:30. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация (м);

11:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Отборочный заезд (ж);

11:30. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Заезд на выбывание (м);

14:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала (ж);

14:24. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала (м);

14:48. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала (ж);

15:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала (м);

15:12. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы (ж);

15:19. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы (м);

15:26. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (ж) – Разыгрывание медалей;

15:29. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Большой финал (ж) – Разыгрывание медалей;

15:36. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (м) – Разыгрывание медалей;

15:39. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Большой финал (м) – Разыгрывание медалей;

20:30. Сноуборд. Биг-эйр. Квалификация – попытка 1 (ж);

21:15. Сноуборд. Биг-эйр. Квалификация – попытка 2 (ж);

22:00. Сноуборд. Биг-эйр. Квалификация – попытка 3 (ж);

11:05. Керлинг. Норвегия – Чехия. Предварительный этап – сессия 10 (микст);

11:05. Керлинг. Корея – Эстония. Предварительный этап – сессия 10 (микст);

15:35. Керлинг. Канада – Швеция. Предварительный этап – сессия 11 (микст);

15:35. Керлинг. Великобритания – Швейцария. Предварительный этап – сессия 11 (микст);

15:35. Керлинг. США – Эстония. Предварительный этап – сессия 11 (микст);

15:35. Керлинг. Италия – Чехия. Предварительный этап – сессия 11 (микст);

20:05. Керлинг. Италия – Великобритания. Предварительный этап – сессия 12 (микст);

20:05. Керлинг. США – Швеция. Предварительный этап – сессия 12 (микст);

20:05. Керлинг. Швейцария – Норвегия. Предварительный этап – сессия 12 (микст);

20:05. Керлинг. Канада – Корея. Предварительный этап – сессия 12 (микст);

12:30. Горные лыжи. Скоростной спуск (ж) – Розыгрыш медалей ;

; 13:30. Лыжные гонки. Скиатлон 10 км+10 км (м) – Розыгрыш медалей ;

; 15:05. Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км – Розыгрыш медалей ;

; 17:00. Конькобежный спорт. 5 000 м (м) – Розыгрыш медалей ;

; 17:40. Хоккей. Франция – Швеция. Предварительный этап. Группа B (ж);

22:10. Хоккей. Чехия – Финляндия. Предварительный этап. Группа А (ж);

18:00. Санный спорт. Одиночные соревнования – попытка 3 (м);

19:34. Санный спорт. Одиночные соревнования – попытка 4 (м) – Розыгрыш медалей ;

; 20:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Парное катание;

21:45. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночное катание (ж). ПП;

22:55. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночное катание (м). ПП – Розыгрыш медалей.

9 февраля

11:05. Керлинг. Швейцария – Канада. Предварительный этап – сессия 13 (микст);

11:05. Керлинг. Италия – США. Предварительный этап – сессия 13 (микст);

11:05. Керлинг. Норвегия – Корея. Предварительный этап – сессия 13 (микст);

11:05. Керлинг. Чехия – Эстония. Предварительный этап – сессия 13 (микст);

19:05. Керлинг. Полуфинал (микст);

19:05. Керлинг. Полуфинал (микст);

11:30. Горные лыжи. Комбинация. Скоростной спуск (ж);

15:00. Горные лыжи. Командная комбинация. Слалом (ж) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Япония – Италия. Предварительный этап. Группа B (ж);

17:40. Хоккей. Германия – Франция. Предварительный этап. Группа B (ж);

21:40. Хоккей. Швейцария – США. Предварительный этап. Группа A (ж);

22:10. Хоккей. Канада – Чехия. Предварительный этап. Группа A (ж);

13:30. Фристайл. Слоупстайл. Финал (ж) – попытка 1;

13:59. Фристайл. Слоупстайл. Финал (ж) – попытка 2;

14:28. Фристайл. Слоупстайл. Финал (ж) – попытка 3 – Розыгрыш медалей;

18:00. Санный спорт. Одиночки (ж) – заезд 1;

19:32. Санный спорт. Одиночки (ж) – заезд 2;

18:30. Конькобежный спорт. 1 000 м (ж) – Розыгрыш медалей;

20:00. Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин – раунд 1 (м);

21:12. Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

20:20. Фигурное катание. Танцы на льду, ритм-танец;

20:30. Сноуборд. Биг-эйр. Финал (ж) попытка 1;

20:52. Сноуборд. Биг-эйр. Финал (ж) – попытка 2;

21:15. Сноуборд. Биг-эйр. Финал (ж) – попытка 3 – Розыгрыш медалей.

10 февраля

10:15. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Квалификация (ж);

10:55. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Квалификация (м;

12:45. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Четвертьфиналы (ж);

13:15. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Четвертьфиналы (м);

13:45. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Полуфиналы (ж);

13:57. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Полуфиналы (м);

14:13. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

14:25. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

11:30. Горные лыжи. Комбинация. Скоростной спуск (ж);

15:00. Горные лыжи. Комбинация. Слалом (ж) – Розыгрыш медалей;

11:30. Шорт-трек. 500 м. Предварительные забеги (ж);

12:08. Шорт-трек. 1 000 м. Предварительные забеги (м);

12:53. Шорт-трек. 1/4 финала. Смешанная эстафета;

13:23. Шорт-трек. Полуфиналы. Смешанная эстафета;

13:48. Шорт-трек. Финал B. Смешанная эстафета;

13:56. Шорт-трек. Финал A. Смешанная эстафета – Розыгрыш медалей;

12:15. Фристайл. Могул. Квалификация (ж);

13:30. Фристайл. Слоупстайл. Финал – попытка 1 (м);

13:59. Фристайл. Слоупстайл. Финал – попытка 2 (м);

14:28. Фристайл. Слоупстайл. Финал – попытка 3 (м) – Розыгрыш медалей;

15:15. Фристайл. Могул. Квалификация (ж);

13:10. Хоккей. Япония – Швеция. Предварительный этап. Группа B (ж);

17:40. Хоккей. Италия – Германия. Предварительный этап. Группа B (ж);

21:10. Хоккей. Канада – США. Предварительный этап. Группа А (ж);

22:10. Хоккей. Финляндия – Швейцария. Предварительный этап. Группа А (ж);

14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка, 20 км (м) – Розыгрыш медалей;

15:05. Керлинг. Матч за третье место (микст) – Розыгрыш медалей;

19:05. Керлинг. Финал (микст) – Розыгрыш медалей;

18:00. Санный спорт. Одиночки – заезд 3 (ж);

19:41. Санный спорт. Одиночки – заезд 4 (ж) – Розыгрыш медалей;

19:30. Фигурное катание. Одиночное катание (м). Короткая программа;

19:45. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Раунд 1;

21:00. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Финал – Розыгрыш медалей.

11 февраля

11:00. Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина;

11:30. Сноуборд. Хафпайп. Квалификация – попытка 1 (ж);

12:27. Сноуборд. Хафпайп. Квалификация – попытка 2 (ж);

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Квалификация – попытка 1 (м);

21:27. Сноуборд. Хафпайп. Квалификация – попытка 2 (м);

12:00. Фристайл. Могул. Квалификация 2 (ж);

12:30. Горные лыжи. Супергигант (м) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Япония – Швеция. Группа В (ж);

17:40. Хоккей. Словакия – Финляндия. Группа A (м);

21:10. Хоккей. Канада – США. Группа А (ж);

22:10. Хоккей. Швеция – Италия. Группа В (м);

14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км – Розыгрыш медалей;

15:15. Биатлон. Индивидуальная гонка, 15 км (ж) – Розыгрыш медалей;

15:15. Фристайл. Могул. Финал 1 (ж);

15:55. Фристайл. Могул. Финал 2 (ж) – Розыгрыш медалей;

18:00. Санный спорт. Двойки – заезд 1 (ж);

18:40. Санный спорт. Двойки – заезд 1 (м);

19:48. Санный спорт. Двойки – заезд 2 (ж) – Розыгрыш медалей;

20:37. Санный спорт. Двойки – заезд 2 (м) – Розыгрыш медалей;

19:30. Конькобежный спорт. 1 000 м (м) – Розыгрыш медалей;

20:05. Керлинг. Швеция – Италия. Групповой этап – сессия 1 (м);

20:05. Керлинг. Канада – Германия. Групповой этап – сессия 1 (м);

20:05. Керлинг. Чехия – США. Групповой этап – сессия 1 (м);

20:05. Керлинг. Китай – Великобритания. Групповой этап – сессия 1 (м);

20:30. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольная программа – Розыгрыш медалей.

12 февраля

10:05. Керлинг. Корея – США. Групповой этап – сессия 1 (ж);

10:05. Керлинг. Япония – Швеция. Групповой этап – сессия 1 (ж);

10:05. Керлинг. Италия – Швейцария. Групповой этап – сессия 1 (ж);

10:05. Керлинг. Канада – Дания. Групповой этап – сессия 1 (ж);

15:05. Керлинг. Норвегия – Германия. Групповой этап – сессия 2 (м);

15:05. Керлинг. США – Швейцария. Групповой этап – сессия 2 (м);

15:05. Керлинг. Великобритания – Швеция. Групповой этап – сессия 2 (м);

20:05. Керлинг. Китай – Великобритания. Групповой этап – сессия 2 (ж);

20:05. Керлинг. Италия – Корея. Групповой этап – сессия 2 (ж);

20:05. Керлинг. Дания – Япония. Групповой этап – сессия 2 (ж);

20:05. Керлинг. Швеция – США. Групповой этап – сессия 2 (ж);

10:30. Скелетон. Заезд 1 (м);

12:08. Скелетон. Заезд 2 (м);

11:00. Фристайл. Могул. Квалификация 2 (м);

13:15. Фристайл. Могул. Финал 1 (м);

13:55. Фристайл. Могул. Финал 2 (м) – Розыгрыш медалей;

11:00. Сноуборд. Кросс. Рейтинговый заезд 1 (м);

11:55. Сноуборд. Кросс. Рейтинговый заезд 2 (м);

14:45. Сноуборд. Кросс. 1/8 финала (м);

15:18. Сноуборд. Кросс. Четвертьфиналы (м);

15:39. Сноуборд. Кросс. Полуфиналы (м);

15:56. Сноуборд. Кросс. Малый финал (м);

16:01. Сноуборд. Кросс. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Финал – попытка 1 (ж);

20:58. Сноуборд. Хафпайп. Финал – попытка 2 (ж);

21:25. Сноуборд. Хафпайп. Финал – попытка 3 (ж) – Розыгрыш медалей;

12:30. Горные лыжи. Супер-гигант (ж) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Япония – Швеция. Группа В (ж);

13:10. Хоккей. Швейцария – Франция. Группа C (м);

17:40. Хоккей. Чехия – Канада. Группа A (м);

22:10. Хоккей. Канада – США. Группа А (ж);

22:10. Хоккей. Латвия – США. Группа B (м);

22:10. Хоккей. Германия – Дания. Группа C (м);

14:00. Лыжные гонки. Раздельный старт, 10 км. Свободный стиль (ж) – Розыгрыш медалей;

17:30. Конькобежный спорт. 5 000 м (ж) – Розыгрыш медалей;

19:30. Санный спорт. Командная эстафета – Розыгрыш медалей;

21:15. Шорт-трек. 500 м (ж). Четвертьфиналы;

21:29. Шорт-трек. 1 000 м (м). Четвертьфиналы;

21:58. Шорт-трек. 500 м (ж). Полуфиналы;

22:05. Шорт-трек. 1 000 м (м). Полуфиналы;

22:26. Шорт-трек. 500 м (ж). Финал B;

22:31. Шорт-трек. 500 м (ж). Финал A – Розыгрыш медалей;

22:37. Шорт-трек. 1 000 м (м). Финал B;

22:43. Шорт-трек. 1 000 м (м). Финал A – Розыгрыш медалей.

13 февраля

10:05. Керлинг. Канада – США. Групповой этап – сессия 3 (м);

10:05. Керлинг. Великобритания – Италия. Групповой этап – сессия 3 (м);

10:05. Керлинг. Китай – Норвегия. Групповой этап – сессия 3 (м);

10:05. Керлинг. Швейцария – Чехия. Групповой этап – сессия 3 (м);

15:05. Керлинг. Дания – Швеция. Групповой этап – сессия 3 (ж);

15:05. Керлинг. Китай – Швейцария. Групповой этап – сессия 3 (ж);

15:05. Керлинг. США – Канада. Групповой этап – сессия 3 (ж);

15:05. Керлинг. Великобритания – Корея. Групповой этап – сессия 3 (ж);

20:05. Керлинг. Швейцария – Китай. Групповой этап – сессия 4 (м);

20:05. Керлинг. Чехия – Норвегия. Групповой этап – сессия 4 (м);

20:05. Керлинг. Германия – Италия. Групповой этап – сессия 4 (м);

20:05. Керлинг. Канада – Швеция. Групповой этап – сессия 4 (м);

11:00. Сноуборд. Кросс. Рейтинговый заезд 1 (ж);

11:55. Сноуборд. Кросс. Рейтинговый заезд 2 (ж);

14:30. Сноуборд. Кросс. 1/8 финала (ж);

15:03. Сноуборд. Кросс. Четвертьфиналы (ж);

15:24. Сноуборд. Кросс. Полуфиналы (ж);

15:41. Сноуборд. Кросс. Малый финал (ж);

15:46. Сноуборд. Кросс. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Финал – попытка 1 (м);

20:58. Сноуборд. Хафпайп. Финал – попытка 2 (м);

21:25. Сноуборд. Хафпайп. Финал – попытка 3 (м) – Розыгрыш медалей;

13:00. Лыжные гонки. Раздельный старт. 10 км, свободный стиль (м) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Италия – Словакия. Группа B (м)

13:10. Хоккей. Финляндия – Швеция. Группа C (м)

17:40. Хоккей. Франция – Чехия. Группа A (м)

17:40. Хоккей. Четвертьфинал (ж)

22:10. Хоккей. Канада – Швейцария. Группа B (м);

22:10. Хоккей. Четвертьфинал (ж);

15:00. Биатлон. Спринт. 10 км (м) – Розыгрыш медалей;

17:00. Конькобежный спорт. 10 000 м (м) – Розыгрыш медалей;

17:00. Скелетон. Заезд 1 (ж);

18:45. Скелетон. Заезд 2 (ж);

20:30. Скелетон. Заезд 3 (м);

22:14. Скелетон. Заезд 4 (м) – Розыгрыш медалей;

20:00. Фигурное катание. Одиночное катание. ПП (м) – Розыгрыш медалей.

14 февраля

10:05. Керлинг. Женщины. Италия – Китай. Групповой этап – сессия 4 (ж);

10:05. Керлинг. Великобритания – Канада. Групповой этап – сессия 4 (ж);

10:05. Керлинг. Швейцария – Япония. Групповой этап – сессия 4 (ж);

15:05. Керлинг. Чехия – Великобритания. Групповой этап – сессия 5 (м);

15:05. Керлинг. Швеция – Китай. Групповой этап – сессия 5 (м);

15:05. Керлинг. Швейцария – Канада. Групповой этап – сессия 5 (м);

15:05. Керлинг. Германия – США. Групповой этап – сессия 5 (м);

20:05. Керлинг. Женщины. Канада – Швейцария. Групповой этап – сессия 5 (ж);

20:05. Керлинг. Женщины. Япония – США. Групповой этап – сессия 5 (ж);

20:05. Керлинг. Женщины. Корея – Дания. Групповой этап – сессия 5 (ж);

20:05. Керлинг. Женщины. Италия – Швеция . Групповой этап – сессия 5 (ж);

11:00. Горные лыжи. Гигантский слалом – заезд 1 (м);

14:30. Горные лыжи. Гигантский слалом – заезд 2 (м) – Розыгрыш медалей;

11:30. Фристайл. Парный могул. 1/16 финала (ж);

12:00. Фристайл. Парный могул. 1/8 финала (ж);

12:20. Фристайл. Парный могул. Четвертьфиналы (ж);

12:35. Фристайл. Парный могул. Полуфиналы (ж);

12:45. Фристайл. Парный могул. Большой финал (ж) – Розыгрыш медалей;

12:47. Фристайл. Парный могул. Малый финал – Розыгрыш медалей;

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Квалификация – попытка 1 (ж);

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Квалификация – попытка 2 (ж);

22:00. Фристайл. Биг-эйр. Квалификация – попытка 3 (ж);

13:00. Лыжные гонки. Эстафета, 4х7,5 км (ж) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Швеция – Словакия. Группа А (м);

13:10. Хоккей. Германия – Латвия. Группа С (м);

17:40. Хоккей. Финляндия – Италия. Группа А (м);

17:40. Хоккей. Четвертьфинал (ж);

22:10. Хоккей. США – Дания. Группа С (м);

22:10. Хоккей. Четвертьфинал (ж);

15:00. Биатлон. Спринт, 7,5 км (ж) – Розыгрыш медалей;

17:00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Четвертьфинал (ж);

18:00. Конькобежный спорт. 500 м (м) – Розыгрыш медалей;

19:00. Скелетон. Заезд 3 (ж);

20:44. Скелетон. Заезд 4 (ж) – Розыгрыш медалей;

19:45. Прыжки с трамплина. Большой трамплин – раунд 1 (м);

21:05. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

21:15. Шорт-трек. 1 500 м. Четвертьфиналы (м);

21:59. Шорт-трек. 1 000 м. Предварительные забеги (ж);

22:44. Шорт-трек. 1 500 м. Полуфиналы (м);

23:00. Шорт-трек. Эстафета (3 000 м). Полуфиналы (ж);

23:27. Шорт-трек. 1 500 м. Финал B (м);

23:34. Шорт-трек. 1 500 м. Финал A (м) – Розыгрыш медалей.

15 февраля

10:05. Керлинг. США – Швеция. Групповой этап – сессия 6 (м);

10:05. Керлинг. Германия – Великобритания. Групповой этап – сессия 6 (м);

10:05. Керлинг. Норвегия – Италия. Групповой этап – сессия 6 (м);

15:05. Керлинг. Япония – Корея. Групповой этап – сессия 6 (ж);

15:05. Керлинг. Дания – Италия. Групповой этап – сессия 6 (ж);

15:05. Керлинг. Великобритания – Швеция. Групповой этап – сессия 6 (ж);

15:05. Керлинг. США – Китай. Групповой этап – сессия 6 (ж);

11:00. Горные лыжи. Гигантский слалом – заезд 1 (ж);

14:30. Горные лыжи. Гигантский слалом – заезд 2 (ж) – Розыгрыш медалей;

20:05. Керлинг. Китай – Канада. Групповой этап – сессия 7 (м);

20:05. Керлинг. Норвегия – США. Групповой этап – сессия 7 (м);

20:05. Керлинг. Италия – Чехия. Групповой этап – сессия 7 (м);

20:05. Керлинг. Великобритания – Швейцария. Групповой этап – сессия 7 (м);

11:00. Бобслей. Монобоб – заезд 1 (ж);

12:47. Бобслей. Монобоб – заезд 2 (ж);

11:30. Фристайл. Парный могул. 1/16 финала (м);

12:00. Фристайл. Парный могул. 1/8 финала (м);

12:20. Фристайл. Парный могул. Четвертьфиналы (м);

12:35. Фристайл. Парный могул. Полуфиналы (м);

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Квалификация – попытка 1 (м);

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Квалификация – попытка 2 (м);

22:00. Фристайл. Биг-эйр. Квалификация – попытка 3 (м);

12:45. Фристайл. Парный могул. Малый финал (м) – Розыгрыш медалей;

12:47. Фристайл. Парный могул. Большой финал (м) – Розыгрыш медалей;

12:15. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км (м) – Розыгрыш медалей;

15:45. Биатлон. Гонка преследования, 10 км (ж) – Розыгрыш медалей;

13:00. Лыжные гонки. Эстафета, 4х7,5 км (м);

13:10. Хоккей. Швейцария – Чехия. Группа С (м);

17:40. Хоккей. Канада – Франция. Группа А (м);

20:10. Хоккей. Дания – Латвия. Группа В (м);

22:10. Хоккей. США – Германия. Группа В (м);

14:45. Сноуборд. Кросс. Четвертьфиналы (микст);

15:15. Сноуборд. Кросс. Полуфиналы (микст);

15:35. Сноуборд. Кросс. Малый финал (микст);

15:40. Сноуборд. Кросс. Финал (микст) – Розыгрыш медалей;

17:00. Конькобежный спорт. Командная гонка. Четвертьфиналы (м);

18:03. Конькобежный спорт. 500 м (ж) – Розыгрыш медалей;

19:00. Скелетон. Смешанные командные соревнования – Розыгрыш медалей;

19:45. Прыжки с трамплина. Большой трамплин – раунд 1 (ж);

21:05. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

20:45. Фигурное катание. Спортивные пары, короткая программа.

16 февраля

10:05. Керлинг. Швеция – Швейцария. Групповой этап – сессия 7 (ж);

10:05. Керлинг. Китай – Канада. Групповой этап – сессия 7 (ж);

10:05. Керлинг. Дания – Великобритания. Групповой этап – сессия 7 (ж);

15:05. Керлинг. Великобритания – Норвегия. Групповой этап – сессия 8 (м);

15:05. Керлинг. Чехия – Канада. Групповой этап – сессия 8 (м);

15:05. Керлинг. Швеция – Германия. Групповой этап – сессия 8 (м);

15:05. Керлинг. Италия – Китай. Групповой этап – сессия 8 (м);

20:05. Керлинг. США – Италия. Групповой этап – сессия 8 (ж);

20:05. Керлинг. Корея – Китай. Групповой этап – сессия 8 (ж);

20:05. Керлинг. Швейцария – Великобритания. Групповой этап – сессия 8 (ж);

20:05. Керлинг. Япония – Канада. Групповой этап – сессия 8 (ж);

11:00. Горные лыжи. Слалом – заезд 1 (м);

11:00. Бобслей. Двойки – заезд 1 (м);

12:57. Бобслей. Двойки – заезд 2 (м);

20:00. Бобслей. Монобоб – заезд 3 (ж);

22:04. Бобслей. Монобоб – заезд 3 (ж) – Розыгрыш медалей;

11:30. Сноуборд. Слоупстайл. Квалификация – попытка 1 (ж);

12:35. Сноуборд. Слоупстайл. Квалификация – попытка 2 (ж);

15:00. Сноуборд. Слоупстайл. Квалификация – попытка 1 (м);

16:05. Сноуборд. Слоупстайл. Квалификация – попытка 2 (м;

12:00. Шорт-трек. 1 000 м. Четвертьфиналы (ж);

12:18. Шорт-трек. 500 м. Предварительные забеги (м);

12:55. Шорт-трек. 1 000 м. Полуфиналы (ж);

13:04. Шорт-трек. Эстафета 5 000 м. Полуфиналы (м);

13:36. Шорт-трек. 1 000 м. Финал B (ж);

13:42. Шорт-трек. 1 000 м. Финал A (ж) – Розыгрыш медалей;

14:30. Горные лыжи. Слалом – заезд 2 (ж) – Розыгрыш медалей;

17:40. Хоккей. Полуфинал (ж);

22:10. Хоккей. Полуфинал (ж);

20:00. Прыжки с трамплина. Суперкоманда – раунд 1;

20:48. Прыжки с трамплина. Суперкоманда – раунд 2;

21:23. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Финал – Розыгрыш медалей;

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Финал – попытка 1 (ж);

20:52. Фристайл. Биг-эйр. Финал – попытка 2 (ж);

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Финал – попытка 2 (ж) – Розыгрыш медалей;

21:00. Фигурное катание. Спортивные пары, произвольная программа – Розыгрыш медалей.

17 февраля

10:05. Керлинг. Швейцария – Швеция. Групповой этап – сессия 9 (м);

10:05. Керлинг. США – Китай. Групповой этап – сессия 9 (м);

10:05. Керлинг. Чехия – Германия. Групповой этап – сессия 9 (м);

15:05. Керлинг. Швеция – Канада. Групповой этап – сессия 9 (ж);

15:05. Керлинг. Италия – Япония. Групповой этап – сессия 9 (ж);

15:05. Керлинг. Дания – США. Групповой этап – сессия 9 (ж);

15:05. Керлинг. Корея – Швейцария. Групповой этап – сессия 9 (ж);

20:05. Керлинг. Германия – Швейцария. Групповой этап – сессия 10 (м);

20:05. Керлинг. США – Италия. Групповой этап – сессия 10 (м);

20:05. Керлинг. Канада – Великобритания. Групповой этап – сессия 10 (м);

20:05. Керлинг. Швеция – Норвегия. Групповой этап – сессия 10 (м);

11:00. Лыжное двоеборье. Прыжки с большого трамплина;

14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км – Розыгрыш медалей;

11:45. Фристайл. Акробатика. Квалификация – попытка 1 (ж);

12:30. Фристайл. Акробатика. Квалификация – попытка 1 (ж);

14:45. Фристайл. Акробатика. Квалификация – попытка 1 (м);

15:15. Фристайл. Акробатика. Квалификация – попытка 1 (м);

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Финал – попытка 1 (м);

20:52. Фристайл. Биг-эйр. Финал – попытка 2 (м);

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Финал – попытка 3 (м) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Стыковые матчи (м);

13:10. Хоккей. Стыковые матчи (м);

17:40. Хоккей. Стыковые матчи (м);

22:10. Хоккей. Стыковые матчи (м);

14:00. Сноуборд. Слоупстайл. Финал – попытка 1 (ж);

14:27. Сноуборд. Слоупстайл. Финал – попытка 2 (ж);

14:54. Сноуборд. Слоупстайл. Финал – попытка 3 (ж) – Розыгрыш медалей;

15:30. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км (м) – Розыгрыш медалей;

15:30. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Полуфиналы (м);

15:52. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Полуфиналы (ж);

16:24. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал D (м);

16:30. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал C (м);

16:43. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал D (ж);

16:49. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал C (ж);

17:22. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал B (м) – Розыгрыш медалей;

17:28. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал A (м) – Розыгрыш медалей;

17:41. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал B (ж) – Розыгрыш медалей;

17:47. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал A (ж) – Розыгрыш медалей;

19:45. Фигурное катание. Индивидуальное катание (ж), короткая программа;

20:00. Бобслей. Двойки – заезд 3 (м);

22:03. Бобслей. Двойки – заезд 4 (м) – Розыгрыш медалей.

18 февраля

10:05. Керлинг. Китай – Дания. Групповой этап – сессия 10 (ж);

10:05. Керлинг. США – Великобритания. Групповой этап – сессия 10 (ж);

10:05. Керлинг. Швеция – Корея. Групповой этап – сессия 10 (ж);

15:05. Керлинг. Италия – Канада. Групповой этап – сессия 11 (м);

15:05. Керлинг. Китай – Чехия. Групповой этап – сессия 11 (м);

15:05. Керлинг. Норвегия – Швейцария. Групповой этап – сессия 11 (м);

15:05. Керлинг. США – Великобритания. Групповой этап – сессия 11 (м);

20:05. Керлинг. Швейцария – Дания. Групповой этап – сессия 11 (ж);

20:05. Керлинг. Канада – Италия. Групповой этап – сессия 11 (ж);

20:05. Керлинг. Китай – Швеция. Групповой этап – сессия 11 (ж);

20:05. Керлинг. Великобритания – Япония. Групповой этап – сессия 11 (ж);

10:45. Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация (ж);

11:15. Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация (м);

12:45. Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

13:15. Лыжные гонки. Командный спринт (свободный стиль), мужчины. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

11:00. Горные лыжи. Слалом – попытка 1 (ж);

14:30. Горные лыжи. Слалом – попытка 2 (ж) – Розыгрыш медалей;

12:30. Фристайл. Акробатика. Финал 1 (ж);

13:30. Фристайл. Акробатика. Финал 2 (ж) – Розыгрыш медалей;

13:10. Хоккей. Четвертьфинал (м);

17:40. Хоккей. Четвертьфинал (м);

19:10. Хоккей. Четвертьфинал (м);

22:10. Хоккей. Четвертьфинал (м);

13:30. Сноуборд. Слоупстайл. Финал – попытка 1 (м);

13:59. Сноуборд. Слоупстайл. Финал – попытка 1 (ж);

14:28. Сноуборд. Слоупстайл. Финал – попытка 1 (ж) – Розыгрыш медалей;

15:45. Биатлон. Эстафета 4х6 км (ж) – Розыгрыш медалей;

21:15. Шорт-трек. 500 м. Четвертьфиналы (м);

21:42. Шорт-трек. 500 м. Полуфиналы (м);

21:50. Шорт-трек. Эстафета 3 000 м. Финал B (ж)

21:59. Шорт-трек. Эстафета 3 000 м. Финал A (ж) – Розыгрыш медалей;

22:24. Шорт-трек. 500 м. Финал B (м);

22:29. Шорт-трек. 500 м. Финал A (м) – Розыгрыш медалей.

19 февраля

10:05. Керлинг. Швеция – Чехия. Групповой этап – сессия 12 (м);

10:05. Керлинг. Италия – Швейцария. Групповой этап – сессия 12 (м);

10:05. Керлинг. Китай – Германия. Групповой этап – сессия 12 (м);

10:05. Керлинг. Норвегия – Канада. Групповой этап – сессия 12 (м);

15:05. Керлинг. Швейцария – США. Групповой этап – сессия 12 (ж);

15:05. Керлинг. Канада – Корея. Групповой этап – сессия 12 (ж);

15:05. Керлинг. Япония – Китай. Групповой этап – сессия 12 (ж);

15:05. Керлинг. Великобритания – Италия. Групповой этап – сессия 12 (ж);

20:05. Керлинг. Полуфинал (м);

20:05. Керлинг. Полуфинал (м);

10:50. Лыжный альпинизм. Спринт. Предварительные забеги (ж);

11:30. Лыжный альпинизм. Спринт. Предварительные забеги (м);

13:55. Лыжный альпинизм. Спринт. Полуфиналы (ж);

14:25. Лыжный альпинизм. Спринт. Полуфиналы (м);

14:55. Лыжный альпинизм. Спринт. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

15:15. Лыжный альпинизм. Спринт. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

11:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт. Прыжки с трамплина;

15:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт. Гонка – Розыгрыш медалей;

11:30. Фристайл. Хафпайп. Квалификация – попытка 1 (м);

12:27. Фристайл. Хафпайп. Квалификация – попытка 2 (м);

12:30. Фристайл. Акробатика. Финал 1 (м);

13:30. Фристайл. Акробатика. Финал 2 (м) – Розыгрыш медалей;

20:30. Фристайл. Хафпайп. Квалификация – попытка 1 (ж);

21:27. Фристайл. Хафпайп. Квалификация – попытка 2 (ж);

15:40. Хоккей. Матч за 3-е место (ж) – Розыгрыш медалей;

20:10. Хоккей. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

17:30. Конькобежный спорт. 1 500 м (м) – Розыгрыш медалей;

20:00. Фигурное катание. Одиночное катание (ж). Произвольная программа – Розыгрыш медалей.

20 февраля

11:00. Фристайл. Лыжный кросс. Рейтинговый раунд (ж);

13:00. Фристайл. Лыжный кросс. 1/8 финала (ж);

13:35. Фристайл. Лыжный кросс. Четвертьфиналы (ж);

13:54. Фристайл. Лыжный кросс. Полуфиналы (ж);

14:10. Фристайл. Лыжный кросс. Малый финал (ж);

14:15. Фристайл. Лыжный кросс. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

20:30. Фристайл. Хафпайп. Финал – попытка 1 (м);

20:58. Фристайл. Хафпайп. Финал – попытка 2 (м);

21:25. Фристайл. Хафпайп. Финал – попытка 3 (м) – Розыгрыш медалей;

15:05. Керлинг. Полуфинал (ж);

15:05. Керлинг. Полуфинал (ж);

20:05. Керлинг. Матч за 3-е место (м) – Розыгрыш медалей;

15:15. Биатлон. Масс-старт 15 км (м) – Розыгрыш медалей;

17:30. Конькобежный спорт. 1 500 м (ж) – Розыгрыш медалей;

17:40. Хоккей. Мужчины. Полуфинал (м);

22:10. Хоккей. Мужчины. Полуфинал (м);

19:00. Бобслей. Двойки – заезд 1 (ж);

20:48. Бобслей. Двойки – заезд 2 (ж);

21:15. Шорт-трек. 1 500 м. Четвертьфиналы (ж);

22:00. Шорт-трек. 1 500 м. Полуфиналы (ж);

22:17. Шорт-трек. Эстафета 5 000 м. Финал B (м);

22:29. Шорт-трек. Эстафета 5 000 м. Финал A (м) – Розыгрыш медалей;

22:56. Шорт-трек. 1 500 м. Финал B (ж);

23:03. Шорт-трек. 1 500 м. Финал A (ж) – Розыгрыш медалей;

21 февраля

11:00. Фристайл. Лыжный кросс. Рейтинговый раунд (м);

11:45. Фристайл. Акробатика. Финал 1 (микст);

12:45. Фристайл. Акробатика. Финал 2 (микст) – Розыгрыш медалей;

13:00. Фристайл. Лыжный кросс. 1/4 финала (м);

13:35. Фристайл. Лыжный кросс. Четвертьфиналы (м);

13:54. Фристайл. Лыжный кросс. Полуфиналы (м);

14:10. Фристайл. Лыжный кросс. Малый финал (м);

14:15. Фристайл. Лыжный кросс. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

20:30. Фристайл. Хафпайп. Финал – попытка 1 (ж);

20:58. Фристайл. Хафпайп. Финал – попытка 2 (ж);

21:25. Фристайл. Хафпайп. Финал – попытка 3 (ж) – Розыгрыш медалей;

11:00. Бобслей. Четверки – заезд 1 (м);

12:57. Бобслей. Четверки – заезд 2 (м);

20:00. Бобслей. Двойки – заезд 3 (ж);

22:03. Бобслей. Двойки – заезд 4 (ж) – Розыгрыш медалей;

12:00. Лыжные гонки. Масс-старт 50 км. Классический стиль (м) – Розыгрыш медалей;

14:30. Лыжный альпинизм. Смешанная эстафета – Розыгрыш медалей;

15:05. Керлинг. Матч за 3-е место (ж) – Розыгрыш медалей;

20:05. Керлинг. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

15:15. Биатлон. Масс-старт 12,5 км (ж) – Розыгрыш медалей;

16:00. Конькобежный спорт. Масс-старт. Полуфиналы (м);

16:50. Конькобежный спорт. Масс-старт. Полуфиналы (ж);

17:40. Конькобежный спорт. Масс-старт. Финал (м) – Розыгрыш медалей;

18:15. Конькобежный спорт. Масс-старт. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

21:40. Хоккей. Матч за 3-е место (м) – Розыгрыш медалей.

22 февраля

11:00. Лыжные гонки. Масс-старт 50 км. Классический стиль (ж) – Розыгрыш медалей;

11:00. Бобслей. Четверки – заезд 3 (м);

13:12. Бобслей. Четверки – заезд 4 (м) – Розыгрыш медалей;

12:05. Керлинг. Финал (ж) – Розыгрыш медалей;

15:10. Хоккей. Финал (м) – Розыгрыш медалей.

Источник: Olympic

